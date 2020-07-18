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IMF`den ABD ekonomisi için daralma beklentisi

18.07.2020 10:08

Son güncelleme : 18.07.2020 10:08
Uluslararası Para Fonu (IMF), yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 6,6 daralacağını öngördü.



AA

IMF'den yapılan açıklamada, ABD'ye ilişkin 4. madde görüşmelerinin ön bulguları paylaşıldı.

Kovid-19 salgınının ABD ekonomisindeki etkilerine işaret edilen  açıklamada, "ABD tarihindeki en uzun büyüme Kovid-19'un beklenmeyen gelişiyle  raydan çıktı." değerlendirmesinde bulunuldu.

"EKONOMİYİ ONARMAK UZUN ZAMAN ALACAK"

Açıklamada, ekonomik zararın çok büyük olduğu belirtilerek, Kovid-19  vakalarındaki devam eden artış kontrol altına alınırken, işletmelerin yeniden  açılması kararlarının ekonomik maliyeti hafifletmek için dikkatle alınması  gerektiği vurgulandı.

IMF'nin açıklamasında, "Ekonomiyi onarmak ve faaliyeti pandemi öncesi  seviyelere döndürmek uzun bir zaman alacaktır." ifadesi kullanıldı.

Krizin ekonomik sonuçlarının en yoksul kesim için daha ağır olduğuna  dikkatin çekildiği açıklamada, yoksulluk oranları ve diğer sosyal zorlukların  küresel finans krizi sonrasında yaşananları aşmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, Kovid-19 şokunun ekonomik yayılımını çevreleyen çok büyük  belirsizlikler olduğu vurgulandı.

EKONOMİK GÖRÜNÜMDEKİ BAŞLICA KOVİD-19 VAKALARINDAKİ ARTIŞ

Ekonomik görünüme yönelik risklere de işaret edilen açıklamada,  başlıca riskin ABD'de Kovid-19 vakalarındaki artış ve karantina önlemlerinin  yeniden uygulanma olasılığı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, ekonomik daralma ve ekonomik kayıpların sektörel  dağılımının yoksullukta sistemsel bir artışa yol açacağına dair işaretler olduğu  belirtilerek, borç seviyelerindeki artışın kırılganlıklara yol açtığı kaydedildi.

ABD ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerine de yer verilen açıklamada,  ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 6,6 daralacağı, 2021'de yüzde 3,9, 2022'de yüzde  3,3, 2023'te yüzde 2,3, 2024'te yüzde 1,9 ve 2025'te yüzde 1,8 büyüyeceği  öngörüldü.

4. MADDE KONSÜLTASYONU NEDİR?

IMF'nin kuruluş anlaşmasına göre, her üye ülkenin "4. Madde  Konsültasyon Çalışması" çerçevesinde düzenli denetlenmesi gerekiyor.

IMF, üye ülkelerin ekonomi yönetimlerine yol gösterici olmak ve  uluslararası finansal sistem üzerindeki gözetim görevini yerine getirmek amacıyla  her üyenin ekonomik gelişmelerine ilişkin (genellikle yılda bir kere) ayrıntılı  gözden geçirme çalışmalarında bulunuyor.

Söz konusu çalışmalar, IMF Kuruluş Anlaşması'nın 4. maddesi kapsamında  gerçekleştirildiğinden "Madde 4 Görüşmeleri" olarak isimlendiriliyor.

IMF heyetlerinin, Madde 4 Görüşmeleri çerçevesinde yaptığı  değerlendirmeler, onay için IMF'nin Washington'daki Yönetim Kurulu'na sunuluyor.




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