Uluslararası Para Fonu (IMF), ekonomik toparlanma için kamu yatırımlarının önemine dikkati çekerek, sağlık, sosyal konut, dijitalleşme ve çevreyi korumaya yönelik yatırımların daha dayanıklı ve kapsayıcı bir ekonominin temelini oluşturacağını bildirdi.
IMF`den ekonomik toparlanma için `kamu yatırımı` vurgusu!
05.10.2020 17:59
Son güncelleme : 05.10.2020 18:00
AA
IMF, Mali İzleme Raporu'nun "Toparlanma için Kamu Yatırımı" başlıklı 2'inci bölümünü yayımladı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kriziyle hükümetlerin bu zamana kadar odağının acil sağlık durumları olduğuna işaret edilen raporda, "Artık hükümetlerin ekonomileri güvenli ve başarılı bir şekilde normalleştirmesi, istihdam yaratacak ve ekonomik faaliyeti artıracak politikalar tasarlaması ve daha dayanıklı, kapsayıcı ve yeşil ekonomilere dönüşümü kolaylaştırması gerekiyor." değerlendirmesinde bulunuldu.
Kamu yatırımları istihdam ve ekonomi üzerinde etkili
Raporda, dijital altyapıya yönelik harcamaların sosyal mesafeyi desteklemede ve eğitim ile iş fırsatlarına erişimdeki eşitsizlikleri artıran dijital açıkları azaltmada önemli olduğu vurgulanarak, ekonomik toparlanmanın gelişiminde kamu yatırımlarının rolüne işaret edildi.
Kovid-19 krizinden önce kamu yatırımlarının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının düştüğüne ve altyapıdaki büyümenin ihtiyaçları karşılayamadığına işaret edilen raporda, önceliklerin iyi kaynaklara sahip ve daha hazırlıklı sağlık sistemlerini geliştirmeyi, dijital altyapıyı genişletmeyi ve iklim değişikliğiyle çevre korumayı ele almayı içerdiği kaydedildi.
Raporda, gelişmiş ve gelişmekte olan bazı ekonomilerde kamu yatırımlarının artırılmasının istihdam ile ekonomik faaliyet üzerinde güçlü bir etkisi olacağı belirtilerek, "Sağlık, sosyal konut, dijitalleşme ve çevreyi korumaya yönelik yeni yatırımlar, daha dayanıklı ve kapsayıcı bir ekonominin temelini oluşturacaktır." ifadesi kullanıldı.
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