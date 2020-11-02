Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

IMF`den Fransa`ya `mali plan hazırlama` çağrısı!

02.11.2020 17:26

Son güncelleme : 02.11.2020 17:30
Uluslararası Para Fonu (IMF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalganın Fransa ekonomisine yönelik görünüme zarar verdiğini belirterek, ülkeye, ekonomik iyileşme sağlam bir zemine oturduğunda uygulanmak üzere şimdiden orta vadeli mali konsolidasyon planı hazırlama çağrısında bulundu.



IMF'den yapılan açıklamada, Fransa ekonomisine ilişkin 4. Madde konsültasyonu kapsamındaki denetimin öncü bulguları paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınından kaynaklanan ekonomik şoka karşı Fransız yetkililerin büyük ve esnek bir acil durum destek paketini hayata geçirdiği anımsatıldı.

Fransa ekonomisine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı açıklamada, "Üçüncü çeyrekte güçlü bir ekonomik toparlanma başlarken, ikinci bir enfeksiyon dalgası karşısında görünüm zayıfladı ve aşağı yönlü riskler fazla." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, durum ilerledikçe ek mali teşviklere ihtiyaç duyulabileceğine işaret edilerek, "Güvenilir ve iddialı bir orta vadeli mali konsolidasyon planı, ekonomik iyileşme sağlam bir zemine oturduğunda uygulanmak üzere şimdiden hazırlanmalı." denildi.

"Ekonomik görünüm oldukça belirsiz"

Fransa'nın, Kovid-19 salgınından ekonomik görünümü en çok etkilenen ülkeler arasında yer aldığına dikkati çekilen açıklamada, ekonomik görünümün oldukça belirsiz olmaya devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Fransa ekonomisinin bu yıl yüzde 10 oranında küçülmesi, gelecek yıl ise salgının seyrine bağlı olarak yüzde 5 ila 6 arasında toparlanmasının beklendiği kaydedildi.

Görünüme yönelik olumsuz riskler olduğu vurgulanan açıklamada, yakın vadede salgın dinamiklerinin risklere hakim olmaya devam ettiği belirtildi.


ETİKETLER
Fransaekonomison haber




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:151.136
Değişim :  2,08% |  23,15
Açılış :  1.120  
Önceki Kapanış :  1.112  
En Yüksek
1.143 En Düşük
1.118
BIST En Aktif Hisseler17:13
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RYGYO 4,84 67.749.503 % 10,00  
KRDMD 3,41 1.170.797.792 % 10,00  
EGEEN 1.010,90 200.313.606 % 10,00  
KONYA 744,70 27.408.438 % 10,00  
RHEAG 3,08 10.304.668 % 10,00  
daha fazla
17:13 Alış Satış %  
Dolar 8,4408 8,4431 % 1,17  
Euro 9,8197 9,8251 % 1,59  
Sterlin 10,8723 10,9268 % 0,91  
Frank 9,1427 9,1978 % 0,84  
Riyal 2,2435 2,2547 % 1,12  
daha fazla
17:13 Alış Satış %  
Altın Ons 1.890 1.890 11,02  
Altın Gr. 512 512 8,07  
Cumhuriyet 3.384 3.447 57,00  
Tam 3.376 3.460 44,54  
Yarım 1.632 1.674 21,55  
Çeyrek 819 837 10,77  
Gümüş.Ons 23,89 23,92 0,27  
Gümüş Gr. 6,47 6,47 0,12  
B. Petrol 37,41 37,41 -0,53  
Seans Raporu 17:13
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru