IMF Başkanı Kristaline Georgeiva ve baş ekonomist Gita Gopinath, koronavirüs salgınının neden olduğu global ekonomik krizin sona ermekten uzak olduğunu ifade ettiler.
IMF`den `kriz` açıklaması
10.09.2020 07:35
Son güncelleme : 10.09.2020 08:06
Georgieva ve Gopinath tarafından hazırlanan ve Foreign Policy dergisinde yayınlanan raporda, krizden toparlanmanın devam ettiği ve toparlanmanın hükümetlerin ve merkez bankalarının uygulamaya koydukları benzeri görülmemiş büyüklükteki desteğin hızla uygulanmasının sonucu olduğu, ancak daha fazla çabaya ihtiyaç olacağı değerlendirmesi yer aldı.
Raporda, "Toparlanma sektörler ve bölgeler arasında çok kırılgan ve inişli çıkışlı olmaya devam ediyor. Toparlanmanın devam etmesini sağlamak için, sağlanmış olan desteğin çok erken şekilde geri çekilmemesi zaruri" ifadelerine de yer verildi.
Gopintah ve Georgieva'nın yazdıkları raporda, "Global şekilde senkronize ve adil aşı dağıtımı her ülkenin çıkarına olacaktır. Aşıyı ilk elde eden ülkelerin ekonomik şartları iyileşme gösterebilir, ancak bu onları aşı olmadan toparlanmakta zorlanan ticari ortaklarından gelecek zayıf talebe karşı korumayacaktır" görüşünü de dile getirdiler.
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