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İmzalar atıldı! Gebze`deki o tesisten biri satılıyor

05.02.2020 17:10

Son güncelleme : 05.02.2020 17:30
Generica İlaç, Novartis`in Gebze`deki iki üretim tesisinden birini satın almak için sözleşme imzaladı.



DHA

Devir işleminin ardından tesise yatırım yaparak ihracata ağırlık vereceklerini belirten Generica İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Alp Karaağaç satın almayla birlikte portföylerine ve pazara yeni eşdeğer ve OTC ürünleri eklemeyi hedeflediklerini söyledi ve ekledi:

"En önemli hedefimiz global kalite standartlarına sahip bu tesisle üretimde sürdürülebilir mükemmelliğe devam etmek ve başta Avrupa olmak üzere birçok ülke için üretim yapmak. Novartis gibi bir dünya lideri ile yapmış olduğumuz bu iş birliği ve teknoloji transferi Türk ilaç sektörü için büyük bir kazanımdır.”

Novartis Grup Türkiye Başkanı Dr. Altan Demirdere de üretim tesislerinin planlanan devren satışı ile ilgili olarak, “Halen Türkiye’de mevcut dört üretim tesisimizi konsolide ediyor ve ikiye indiriyoruz. Burada amacımız verimliliğimizi artırmaktır" dedi ve ekledi:

"Generica; Türkiye'deki Katı, Pelet, HGC, Yarı Katı, Sıvı ve Supozituvar teknolojileri ile donatılmış olan Gebze üretim tesisi ile EU, Japonya, Kanada, Avustralya dâhil 67 ülkeye ihracat yapan Novartis için üretim ve tedariğe devam ederek tüm dünyada sağlık sistemine ve hastalara kesintisiz ilaç sağlamaya devam edecektir."




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