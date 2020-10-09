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İngiliz ekonomisi ağustosta hız kesti

09.10.2020 11:47

Son güncelleme : 09.10.2020 11:49
İngiliz ekonomisi ağustos ayında yüzde 2,1`lik büyüme kaydetti.



AA

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nden (ONS) yapılan açıklamada, ülke ekonomisinin ağustos ayında hız keserek yüzde 2,1 büyüme kaydettiği belirtildi.

İngiliz ekonomisi haziran ayında yüzde 8,7, temmuz ayında ise yüzde 6,6 büyüme göstermişti.

ONS açıklamasından ağustos ayındaki büyümede İngiliz hükümeti tarafından halkın restoran ve kafelerde yemek yemesinin desteklenmesi için yürütülen yüzde 50 indirim kampanyasının etkili olduğu belirtildi.

Öte yandan ekonomistler artan koronavirüs (Kovid-19) vakalarına karşılık yeniden sıkılaştırılan önlemlerin, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış sürecine ilişkin artan belirsizliklerin önümüzdeki aylarda büyüme üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtiyor.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak’ın bu ay sonunda sona ermesi beklenen ücretli izin programının, yerel ölçekte karantina uygulamalarının devam ettiği şehirlerde uzatılmasına ilişkin yeni bir plan açıklaması bekleniyor.

İngiltere’de hali hazırda 9,6 milyon kişi İngiliz hükümetinin ücretli izin programından yararlanıyor. 


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