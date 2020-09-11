İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından yapılan açıklamada, İngiliz ekonomisinin temmuz ayında yüzde 6,6 seviyesinde büyüme kaydettiği, fakat ekonomik aktivitenin halen koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesindeki seviyelerin altında seyrettiği kaydedildi.
İngiliz ekonomisi büyüdü
11.09.2020 16:45
Son güncelleme : 11.09.2020 16:48
AA
ONS açıklamasında son üç aylık büyüme verilerinde pozitif seyrin olmasına rağmen, ekonominin salgın nedeniyle kaydettiği üretim kaybının sadece yarısını telafi edebildiği belirtildi.
Açıklamada temmuz ayı büyüme verilerine, yeniden faaliyete geçen berber, pub ve restoranların etkili olduğu kaydedildi. Öte yandan İngiltere’de son dönemde koronavirüs vaka sayısındaki artış ekonomik toparlanmanın seyrine ilişkin endişeleri artırmaya devam ediyor.
Büyüme verilerine ilişkin değerlendirmede bulunan Pantheon Macroeconomics İngiltere Ekonomisti Samuel Tombs, “Eğer Kovid-19 vaka sayısı artmaya devam ederse, insanlar evlerinden çalışır ve yakın temas içeren tüketici hizmetlerinde uzak durursa, toparlanma da durur.” ifadelerini kullandı.
16:321.102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,21
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
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1.105
En Düşük
1.097
16:327,4763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0276
|Açılış
|: 7,4940
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|Önceki Kapanış
|: 7,4670
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7,4786
En Düşük
7,4368
16:328,8638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0584
|Açılış
|: 8,8450
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|Önceki Kapanış
|: 8,8600
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En Düşük
8,7908
16:32468,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,29
|Açılış
|: 468,46
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|Önceki Kapanış
|: 466,17
|
468,84
En Düşük
463,51
BIST En Aktif Hisseler16:32
|DNISI
|6,82
|2.542.530
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|6.452.634
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|6.452.634
|% 10,00
|
|SODSN
|15,07
|508.793
|% 10,00
|
|UFUK
|9,35
|234.150
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,88
|14.180.655
|% -9,98
|
|FENER
|39,90
|7.958.334
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,81
|7.478.899
|% -9,92
|
|BJKAS
|3,59
|5.758.511
|% -9,80
|
|HATEK
|12,40
|79.154.088
|% -7,81
|
|PETKM
|4,30
|1.551.187.147
|% 0,94
|
|THYAO
|10,95
|822.370.727
|% 1,77
|
|IHLGM
|1,57
|583.816.228
|% 8,28
|
|PGSUS
|47,76
|534.881.014
|% 3,83
|
|ZOREN
|2,74
|527.771.018
|% 0,74
|
|IHLGM
|1,57
|583.816.228
|% 8,28
|
|PETKM
|4,30
|1.551.187.147
|% 0,94
|
|SKBNK
|1,50
|468.646.863
|% -0,66
|
|IHYAY
|1,31
|358.914.088
|% 4,80
|
|IHLAS
|1,07
|252.918.813
|% 9,18
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4732
|7,4763
|% 0,37
|
|Euro
|8,8548
|8,8638
|% 0,66
|
|Sterlin
|9,5285
|9,5762
|% 0,17
|
|Frank
|8,1876
|8,2370
|% 0,50
|
|Riyal
|1,9860
|1,9960
|% 0,32
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.954
|7,58
|
|Altın Gr.
|468
|468
|2,29
|
|Cumhuriyet
|3.107
|3.154
|-9,00
|
|Tam
|3.093
|3.170
|-8,36
|
|Yarım
|1.495
|1.533
|-4,05
|
|Çeyrek
|750
|767
|-2,02
|
|Gümüş.Ons
|26,99
|27,02
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,02
|
|B. Petrol
|39,76
|39,76
|-0,30
|