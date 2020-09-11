Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

İngiliz ekonomisi büyüdü

11.09.2020 16:45

Son güncelleme : 11.09.2020 16:48
İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından yapılan açıklamada, İngiliz ekonomisinin temmuz ayında yüzde 6,6 seviyesinde büyüme kaydettiği, fakat ekonomik aktivitenin halen koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesindeki seviyelerin altında seyrettiği kaydedildi.



AA

ONS açıklamasında son üç aylık büyüme verilerinde pozitif seyrin olmasına rağmen, ekonominin salgın nedeniyle kaydettiği üretim kaybının sadece yarısını telafi edebildiği belirtildi.

Açıklamada temmuz ayı büyüme verilerine, yeniden faaliyete geçen berber, pub ve restoranların etkili olduğu kaydedildi. Öte yandan İngiltere’de son dönemde koronavirüs vaka sayısındaki artış ekonomik toparlanmanın seyrine ilişkin endişeleri artırmaya devam ediyor.

Büyüme verilerine ilişkin değerlendirmede bulunan Pantheon Macroeconomics İngiltere Ekonomisti Samuel Tombs, “Eğer Kovid-19 vaka sayısı artmaya devam ederse, insanlar evlerinden çalışır ve yakın temas içeren tüketici hizmetlerinde uzak durursa, toparlanma da durur.” ifadelerini kullandı.


ETİKETLER
ONSİngiliz Ulusal İstatistik Ofisison haber




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:321.102
Değişim :  0,29% |  3,21
Açılış :  1.101  
Önceki Kapanış :  1.099  
En Yüksek
1.105 En Düşük
1.097
BIST En Aktif Hisseler16:32
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DNISI 6,82 2.542.530 % 10,00  
MEGAP 7,70 6.452.634 % 10,00  
MEGAP 7,70 6.452.634 % 10,00  
SODSN 15,07 508.793 % 10,00  
UFUK 9,35 234.150 % 10,00  
daha fazla
16:32 Alış Satış %  
Dolar 7,4732 7,4763 % 0,37  
Euro 8,8548 8,8638 % 0,66  
Sterlin 9,5285 9,5762 % 0,17  
Frank 8,1876 8,2370 % 0,50  
Riyal 1,9860 1,9960 % 0,32  
daha fazla
16:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.954 1.954 7,58  
Altın Gr. 468 468 2,29  
Cumhuriyet 3.107 3.154 -9,00  
Tam 3.093 3.170 -8,36  
Yarım 1.495 1.533 -4,05  
Çeyrek 750 767 -2,02  
Gümüş.Ons 26,99 27,02 0,12  
Gümüş Gr. 6,46 6,47 0,02  
B. Petrol 39,76 39,76 -0,30  
Seans Raporu 16:32
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru