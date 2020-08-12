İngiliz ekonomisi, ikinci çeyrekte yüzde 20,4 daralarak 11 yıl sonra resesyona girdi.
İngiliz ekonomisi resesyonda
12.08.2020 12:09
Son güncelleme : 12.08.2020 12:22
AA
İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) yapılan açıklamada, İngiliz ekonomisinin nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan ikinci çeyrekte yüzde 20,4 daralarak resesyona girdiği belirtildi.
İkinci çeyrekteki daralmayla ülke ekonomisi, 11 yıl sonra resesyona girmiş oldu. Piyasalarda ekonominin ikinci çeyrekte yüzde 20,7 daralması bekleniyordu.
İngiliz ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,2 daralmıştı.
Sanayi üretimi beklentinin üzerinde arttı
Bu arada, ülkede haziranda sanayi üretimi, aylık yüzde 9 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 9,3 artış kaydetti. İmalat sanayi üretimi de aylık bazda yüzde 10 olan beklentinin üzerinde gerçekleşerek yüzde 11 arttı.
"Karantina, ekonominin performansını olumsuz etkiledi"
Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan Pantheon Macroeconomics Ekonomisti Samuel Tombs, "Hükümetin salgının yayılmasına karşılık vermekte yavaş kalması, salgının hastanelerden dışarı yayılmasını engelleyememesi nedeniyle uzun süre devam eden karantina, ekonominin performansını olumsuz yönde etkiledi." ifadesini kullandı.
ONS Ulusal İstatistik Uzmanı Jonathan Athow da ekonominin haziran ayından mağazaların yeniden açılması, fabrikaların yeniden üretime geçmesi ve inşaat sektörünün yeniden canlanması ile toparlanmaya başladığını belirtti.
12:061.109
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,40
|Açılış
|: 1.115
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.119
En Düşük
1.096
12:067,2957
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,0911
|Açılış
|: 7,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2550
|
7,3304
En Düşük
7,1827
12:068,5888
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1061
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,6227
En Düşük
8,4425
12:06454,13
En Yüksek
|Değişim
|: 2,56%
|| 11,34
|Açılış
|: 454,13
|
|Önceki Kapanış
|: 442,79
|
458,48
En Düşük
433,64
BIST En Aktif Hisseler12:06
|FADE
|3,85
|17.844.292
|% 10,00
|
|KSTUR
|81,40
|126.984
|% 10,00
|
|YONGA
|28,82
|71.214
|% 10,00
|
|LINK
|29,32
|8.003.277
|% 9,98
|
|TKURU
|55,40
|780.863
|% 9,92
|
|CASA
|26,56
|6.162
|% -9,97
|
|RALYH
|16,28
|1.789.970
|% -9,96
|
|EKIZ
|9,17
|592.364
|% -9,92
|
|FMIZP
|82,20
|511.448
|% -7,64
|
|MEGAP
|3,44
|354.064
|% -7,03
|
|THYAO
|11,82
|1.316.154.170
|% 1,81
|
|EKGYO
|2,03
|604.362.828
|% -1,93
|
|GARAN
|7,03
|548.517.234
|% -0,28
|
|ASELS
|17,75
|521.330.502
|% -1,93
|
|PGSUS
|51,65
|499.749.698
|% 5,97
|
|EKGYO
|2,03
|604.362.828
|% -1,93
|
|ODAS
|2,43
|333.615.594
|% 2,53
|
|THYAO
|11,82
|1.316.154.170
|% 1,81
|
|GARAN
|7,03
|548.517.234
|% -0,28
|
|YKBNK
|2,14
|165.156.115
|% -0,47
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2921
|7,2957
|% 1,26
|
|Euro
|8,5762
|8,5888
|% 1,25
|
|Sterlin
|9,5198
|9,5676
|% 1,59
|
|Frank
|7,9550
|8,0029
|% 1,65
|
|Riyal
|1,9450
|1,9547
|% 1,55
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|454
|454
|10,92
|
|Cumhuriyet
|3.043
|3.089
|25,00
|
|Tam
|3.002
|3.080
|-3,38
|
|Yarım
|1.451
|1.490
|-1,63
|
|Çeyrek
|728
|745
|-0,82
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,25
|
Seans Raporu
12:06
daha fazla
-
12:20MGROS
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 40.78 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 052, 174 adet işlem
-
12:19DGKLB
Yüzde -6.17 oranında düşüşle 2.89 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 888, 267 adet işlem
-
12:18GLRYH
Yüzde -6.71 oranında düşüşle 16.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 366, 887 adet işlem
-
12:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 25 kaybederek (% -0.18 ) 1, 246
-
12:17XU100
Endeks 1, 107 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 31 altında . İşlem hacmi 9, 113.00 milyon TL de