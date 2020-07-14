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İngiliz hükümeti Huawei’yi 5G altyapısından çıkarma kararı aldı

14.07.2020 15:51

Son güncelleme : 14.07.2020 15:58
İngiltere Kültür, Medya ve Spor Bakanı Oliver Dowden, Çinli Huawei şirketinin ekipmanlarının 2027 yılına kadar İngiltere’nin 5G altyapısından çıkarılmasına karar verildiğini bildirdi.



AA

İngiliz parlamentosunda konuşan Oliver, Ulusal Siber Güvenlik  Merkezi’nin (NCSC) danışmanlığında Huawei’nin İngiltere’nin 5G altyapısındaki  rolünün incelendiğini, ABD’nin Çinli teknoloji şirketine uyguladığı yaptırımlar  nedeniyle hükümetin daha önceki değerlendirmesinin değiştiğini söyledi.

Dowden, ABD’nin şirkete yönelik yaptırımlarının şirketin  İngiltere’deki 5G altyapısındaki ekipman ihtiyacını karşılayabilme kabiliyetini  ciddi biçimde olumsuz yönde etkileyebileceğini söyledi.

Bu sabah İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Ulusal Güvenlik Konseyi  ile toplantı yaptığını bildiren Dowden, 5G ağının güvenliğinin sağlanmasının en  iyi yolunun operatörlerin yeni Huawei ekipmanlarını kullanmayı sonlandırması  olduğunu söyledi.

Dowden, “Bu yılın sonundan itibaren telekom operatörleri Huawei’de 5G  ekipmanı satın almamalıdır. Telekomünikasyon güvenlik tasarısı geçtikten sonra,  satın almaları yasa dışı olacak.” İfadelerini kullandı.

Dowden, 2027 yılına kadar ise tüm Huawei teknolojisinin İngiltere’nin  56 altyapısından çıkarılacağını söyledi.

"5G'YE GEÇİŞİ GECİKTİREBİLİR"

Bakan Dowden bu kararın, İngiltere’nin 5G’ye geçişini 2-3 yıl  geciktirebileceğini ve 2 milyar sterlin seviyesinde ek maliyet yaratabileceğini  kaydetti.

Dowden, “Bu kolay bir karar olmadı. Fakat bu, İngiltere’nin telekom  ağı, ulusal güvenliğimiz ve ekonomimiz şu an ve uzun vade için doğru karardır.”  ifadesini kullandı.

Ocak ayında İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, Huawei'nin,  "yüksek riskli hizmet sağlayıcı" olarak nitelendirilmesine karşın ülkenin 5G  altyapısında asli olmayan kısımlarda hizmet vermesine izin verileceği  bildirilmişti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışman Vekili Matt Pottinger liderliğindeki  ABD'li heyet, ocak ayının başında İngiliz yetkililerle görüşmüştü. Görüşmede, ABD  tarafınca İngiltere'nin 5G ağında Huawei teknolojileri kullanmasının "çılgınlık"  olacağı belirtilmişti.

İngiliz yayın kurumu BBC, 14 Ocak'taki haberinde, ABD'li yetkililerin  bazı teknik bilgileri içeren bir dosyayı İngiliz yetkililere sunduğunu  bildirmişti.

ABD, daha önce de "İngiltere'nin, 5G altyapısında Huawei şirketinden  hizmet almasının iki ülke arasındaki istihbarat paylaşımının yeniden  değerlendirilmesine neden olabileceği" konusunda uyarı yapmıştı.




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