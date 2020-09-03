Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

İngiliz kahve zinciri onlarca kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

03.09.2020 16:15

Son güncelleme : 03.09.2020 16:20
İngiltere`nin önde gelen kahve zincirlerinde Costa Coffee, 1.500 kişinin işten çıkarılmasının planlandığını duyurdu.



AA

 

Costa Coffee'den yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileri nedeniyle oluşan mali yükün azaltılması için 1.500 kişinin işten çıkarılmasının planlandığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Costa Coffee İngiltere ve İrlanda Müdürü Neill Lake, "Baristalarımız (kahve ustası) işimizin tam merkezinde yer alıyor. Bugün yaptığımız bu açıklamanın ardından çok sayıda baristamızın belirsiz durumda kalacak olmasından üzüntü duyuyorum." ifadelerini kullandı.

The Coca-Cola Company'nin iştiraki olan ve merkezi İngiltere'nin Dunstable şehrinde bulunan Costa Coffee, 3 bin 800 şubede yaklaşık 18 bin kişiye istihdam sağlıyor.

Sandviç ve kahve zincirlerinden Pret A Manger da bir süre önce yaptığı açıklamada, 3 bin kişinin işten çıkarılacağını duyurmuştu. Uzmanlar, İngiliz hükümetinin ücretli izin programının ekim ayında bitmesiyle yüzde 3,9 seviyesinde olan işsizliğin ciddi şekilde artmasını bekliyor.


ETİKETLER
İngilizKahveson haberişçi




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:051.078
Değişim :  -0,58% |  -6,33
Açılış :  1.086  
Önceki Kapanış :  1.084  
En Yüksek
1.091 En Düşük
1.074
BIST En Aktif Hisseler15:58
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ADEL 19,36 53.446.491 % 10,00  
DGATE 10,78 32.228.727 % 10,00  
PKENT 1.244,40 4.265.083 % 10,00  
ARMDA 42,90 13.327.879 % 10,00  
RAYSG 10,25 21.495.804 % 9,98  
daha fazla
15:58 Alış Satış %  
Dolar 7,4449 7,4486 % 0,89  
Euro 8,8163 8,8251 % 0,81  
Sterlin 9,8475 9,8969 % 0,21  
Frank 8,1370 8,1860 % 0,80  
Riyal 1,9790 1,9889 % 0,85  
daha fazla
15:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.935 1.935 -8,11  
Altın Gr. 463 463 1,60  
Cumhuriyet 3.074 3.121 6,00  
Tam 3.057 3.135 3,40  
Yarım 1.478 1.516 1,64  
Çeyrek 741 758 0,82  
Gümüş.Ons 27,09 27,13 -0,34  
Gümüş Gr. 6,48 6,49 -0,04  
B. Petrol 43,56 43,56 -0,87  
Seans Raporu 15:58
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru