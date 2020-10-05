İngiltere’de eylül ayında toplam araç satışı aylık bazda yüzde 4,4 azalarak son 21 yılın en düşük seviyesine geriledi.
İngiliz otomotiv sektöründe son 21 yılın en düşük araç satışı
05.10.2020 15:16
Son güncelleme : 05.10.2020 15:27
AA
İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu (SMMT) eylül ayına ilişkin araç satış verilerini açıkladı. Buna göre ülkede eylül ayında aylık bazda toplam araç satışı yüzde 4,4 azalarak 328 bin 41’e geriledi.
İngiltere’de yıllık bazda ise eylül ayında toplam araç satışı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33,2 azalarak toplam 1 milyon 243 bin adet olarak kaydedildi.
Verilere ilişkin olarak değerlendirmede bulunan SMMT Başkanı Mike Hawes, “Son derece zor bir dönemde, İngiliz otomotiv sektörü inanılmaz bir direnç gösterdi.” ifadesini kullandı.
Hawes, bununla birlikte cazip kampanyalara rağmen İngiliz otomotiv sektörünün eylül ayında son 21 yılın en düşük performansını sergilediğini söyledi.
İngiltere’nin Avrupa Birliği’nin (AB) ayrılık sürecine ilişkin belirsizliklerin yüksek seyretmesi ve tarafların daralan süreye rağmen henüz bir serbest ticaret anlaşması konusunda anlaşmaya varamaması da İngiliz otomotiv sektörü üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.
15:141.155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 9,60
|Açılış
|: 1.151
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.158
En Düşük
1.151
15:147,7885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0305
|Açılış
|: 7,7760
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7885
En Düşük
7,7213
15:149,1639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0673
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1652
En Düşük
9,0574
15:14476,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 3,12
|Açılış
|: 476,69
|
|Önceki Kapanış
|: 473,87
|
476,75
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler15:14
|CRFSA
|31,24
|96.074.205
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,53
|14.341.986
|% 10,00
|
|VANGD
|8,36
|6.265.128
|% 10,00
|
|YBTAS
|17.976,80
|1.090.840
|% 10,00
|
|COSMO
|10,23
|3.011.815
|% 10,00
|
|TKURU
|754,60
|835.342
|% -10,00
|
|YONGA
|39,60
|3.510.713
|% -10,00
|
|RAYSG
|13,14
|1.424.761
|% -10,00
|
|DENGE
|4,24
|934.894
|% -9,79
|
|ORMA
|13,09
|933.927
|% -6,16
|
|SISE
|7,05
|622.921.274
|% 0,14
|
|KRDMD
|3,49
|571.380.366
|% 1,45
|
|GARAN
|7,13
|507.942.231
|% 0,28
|
|ASELS
|18,61
|433.016.491
|% 1,14
|
|THYAO
|10,67
|412.413.507
|% 0,47
|
|KRDMD
|3,49
|571.380.366
|% 1,45
|
|EKGYO
|1,76
|214.887.168
|% 1,15
|
|IHLAS
|1,08
|129.825.526
|% 1,89
|
|USAK
|1,92
|208.846.435
|% 7,26
|
|POLHO
|3,34
|350.389.493
|% 4,70
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7853
|7,7885
|% 0,39
|
|Euro
|9,1565
|9,1639
|% 0,74
|
|Sterlin
|10,0605
|10,1110
|% 0,53
|
|Frank
|8,4622
|8,5132
|% 0,82
|
|Riyal
|2,0694
|2,0798
|% 0,36
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.906
|6,22
|
|Altın Gr.
|475
|476
|1,65
|
|Cumhuriyet
|3.136
|3.184
|-3,00
|
|Tam
|3.125
|3.203
|-0,66
|
|Yarım
|1.511
|1.549
|-0,32
|
|Çeyrek
|758
|775
|-0,15
|
|Gümüş.Ons
|24,02
|24,06
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,08
|
|B. Petrol
|40,86
|40,86
|1,59
|
Seans Raporu
15:14
daha fazla
-
15:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, YKBNK, TSKB
-
15:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, KOZAA, KRDMD
-
15:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 06 artarak (% 0.96 ) 1, 058
-
15:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLGYO, MERIT, EGCYH, COSMO, YAPRK, FENER, MERKO, OZRDN, DGATE, DENCM
-
15:24
Tabandan işlem gören hisse senetleri : RAYSG, YONGA, TKURU