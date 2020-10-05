Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

İngiliz otomotiv sektöründe son 21 yılın en düşük araç satışı

05.10.2020 15:16

Son güncelleme : 05.10.2020 15:27
İngiltere’de eylül ayında toplam araç satışı aylık bazda yüzde 4,4 azalarak son 21 yılın en düşük seviyesine geriledi.



AA

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu (SMMT) eylül ayına ilişkin araç satış verilerini açıkladı. Buna göre ülkede eylül ayında aylık bazda toplam araç satışı yüzde 4,4 azalarak 328 bin 41’e geriledi.

İngiltere’de yıllık bazda ise eylül ayında toplam araç satışı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33,2 azalarak toplam 1 milyon 243 bin adet olarak kaydedildi.

Verilere ilişkin olarak değerlendirmede bulunan SMMT Başkanı Mike Hawes, “Son derece zor bir dönemde, İngiliz otomotiv sektörü inanılmaz bir direnç gösterdi.” ifadesini kullandı.

Hawes, bununla birlikte cazip kampanyalara rağmen İngiliz otomotiv sektörünün eylül ayında son 21 yılın en düşük performansını sergilediğini söyledi.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nin (AB) ayrılık sürecine ilişkin belirsizliklerin yüksek seyretmesi ve tarafların daralan süreye rağmen henüz bir serbest ticaret anlaşması konusunda anlaşmaya varamaması da İngiliz otomotiv sektörü üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.


ETİKETLER
ingiltereotomotivsıfır araç




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:141.155
Değişim :  0,84% |  9,60
Açılış :  1.151  
Önceki Kapanış :  1.145  
En Yüksek
1.158 En Düşük
1.151
BIST En Aktif Hisseler15:14
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CRFSA 31,24 96.074.205 % 10,00  
TSGYO 2,53 14.341.986 % 10,00  
VANGD 8,36 6.265.128 % 10,00  
YBTAS 17.976,80 1.090.840 % 10,00  
COSMO 10,23 3.011.815 % 10,00  
daha fazla
15:14 Alış Satış %  
Dolar 7,7853 7,7885 % 0,39  
Euro 9,1565 9,1639 % 0,74  
Sterlin 10,0605 10,1110 % 0,53  
Frank 8,4622 8,5132 % 0,82  
Riyal 2,0694 2,0798 % 0,36  
daha fazla
15:14 Alış Satış %  
Altın Ons 1.905 1.906 6,22  
Altın Gr. 475 476 1,65  
Cumhuriyet 3.136 3.184 -3,00  
Tam 3.125 3.203 -0,66  
Yarım 1.511 1.549 -0,32  
Çeyrek 758 775 -0,15  
Gümüş.Ons 24,02 24,06 0,30  
Gümüş Gr. 6,00 6,01 0,08  
B. Petrol 40,86 40,86 1,59  
Seans Raporu 15:14
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru