Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

İngiliz perakende devi 94 yıl sonra ilk kez zarar açıkladı

04.11.2020 17:46

Son güncelleme : 04.11.2020 17:54
İngiltere`nin en büyük perakende zincirlerinden Marks & Spencer (M&S), 94 yıl sonra ilk kez zarar açıkladı.



Marks & Spencer'dan yapılan açıklamada, perakende zincirinin 26 Şubat-26 Eylül 2020'de 87,6 milyon sterlin zarar ettiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu dönemde özellikle karantina tedbirlerinin etkisiyle şirketin toplam satış gelirlerinin yüzde 15,8 azalarak 4,09 milyar sterline gerilediği belirtilerek, müşterilerin giyim ve ev tekstili alışverişlerinin dikkate değer şekilde azaldığı kaydedildi.

Şirket, geçen yılın aynı döneminde 158,8 milyon sterlin kar elde etmişti. Marks & Spencer, daha önce yaptığı açıklamada, kasım ayı sonuna kadar 7 bin kişinin işten çıkarılacağını duyurmuştu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, geçen hafta sonu yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle ülkenin 4 haftalık karantinaya gireceğini duyurmuştu.


ETİKETLER
Marks & Spencerson haberİngiliz perakende devi




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:391.162
Değişim :  0,99% |  11,36
Açılış :  1.155  
Önceki Kapanış :  1.151  
En Yüksek
1.171 En Düşük
1.154
BIST En Aktif Hisseler17:37
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UFUK 11,66 95.597 % 10,00  
NATEN 33,62 66.035.990 % 9,94  
KONTR 17,69 58.864.080 % 9,94  
IDEAS 10,54 3.211.052 % 9,91  
ESEN 18,55 37.707.504 % 8,86  
daha fazla
17:37 Alış Satış %  
Dolar 8,4548 8,4601 % 0,58  
Euro 9,8927 9,9010 % 0,61  
Sterlin 10,9282 10,9830 % 0,15  
Frank 9,2293 9,2849 % 0,66  
Riyal 2,2483 2,2596 % 0,64  
daha fazla
17:37 Alış Satış %  
Altın Ons 1.907 1.907 0,54  
Altın Gr. 519 519 3,98  
Cumhuriyet 3.436 3.488 -39,00  
Tam 3.421 3.507 -30,22  
Yarım 1.654 1.697 -14,62  
Çeyrek 829 848 -7,31  
Gümüş.Ons 24,00 24,04 -0,13  
Gümüş Gr. 6,55 6,55 0,03  
B. Petrol 40,65 40,65 0,94  
Seans Raporu 17:37
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru