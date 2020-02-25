İngiltere`nin en büyük perakendecisi Tesco Çin`de devletin kontrolündeki China Resources Holdings (CRH) ortak girişimindeki %20 hissesini satarak, Çin`den çıkışını tamamladı.
İngiliz perakendeci Tesco Çin pazarından çıktı
25.02.2020 12:29
Son güncelleme : 25.02.2020 12:29
REUTERS
Tesco bu satıştan 275 milyon sterlin
(357 milyon dolar) gelir sağlayacak. Çin piyasasında kendine yer bulmak için mücadele eden Tesco,
2014 yılında CRH ile Gain Land ortak girişimini kurmuş ve Çin'deki 131 mağazasını ortağının yaklaşık 3,000 mağazası ile
birleştirmişti.
Tesco yaptığı açıklamada Çin'den çıkışı ile faaliyetlerinin basitleşeceğini ve temel faaliyetlerindeki işletmelere odaklanma imkanı olacağını belirterek, gelirlerin genel şirket amaçları için kullanılacağını ifade etti.
ÇEKİLME SİNYALİ VERMİŞTİ
Birkaç yıl önce Türkiye'deki mağazalarını Migros'a satan Tesco, Japonya ve ABD piyasalarından çıkışının ve Güney Kore biriminin satışının ardından, Aralık ayında Asya'da kalan birimleri gözden geçirmeye başlayarak daha fazla pazardan çekilme sinyali vermişti.
Tesco, Tayland ve Malezya pazarlarından çıkarsa, İrlanda dışındaki tek denizaşırı birimleri Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya ve Slovakya'daki mağazalardan oluşan merkezi Avrupa bölümü olacak. Asya pazarlarından çıkış, Tesco'nun 2014'den bu yana CEO'su olan Dave Lewis'in son adımlarından biri olabilir. Ken Murphy Ekim'de Tesco'nun yeni CEO'su olacak.
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BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|10,00
|20.261.071
|% 18,48
|
|RALYH
|9,08
|18
|% 14,94
|
|MIPAZ
|3,34
|122.826.121
|% 13,61
|
|OYAYO
|2,50
|20.957.789
|% 12,11
|
|YBTAS
|6.222,30
|329.782
|% 10,00
|
|BURVA
|12,01
|7.206
|% -14,21
|
|BASCM
|3,08
|19.364
|% -9,94
|
|JANTS
|61,10
|5.570.092
|% -5,71
|
|TURGG
|50,75
|2.173.486
|% -4,06
|
|BJKAS
|2,94
|13.596.563
|% -2,65
|
|THYAO
|13,84
|968.423.305
|% -0,14
|
|ASELS
|29,42
|575.555.812
|% 2,80
|
|KRDMD
|2,84
|269.160.690
|% 0,35
|
|IPEKE
|10,49
|197.417.215
|% 0,87
|
|KOZAA
|12,81
|195.951.436
|% 0,79
|
|KRDMD
|2,84
|269.160.690
|% 0,35
|
|ODAS
|2,22
|195.085.518
|% 1,83
|
|THYAO
|13,84
|968.423.305
|% -0,14
|
|CEMAS
|1,31
|67.886.426
|% 0,77
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|IHLGM
|1,26
|54.325.074
|% 1,61
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9398
|7,9796
|% 0,76
|
|Frank
|6,2539
|6,2916
|% 0,50
|
|Riyal
|1,6302
|1,6383
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.654
|1.655
|-5,11
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|2.159
|2.191
|-44,00
|
|Tam
|2.151
|2.205
|-48,67
|
|Yarım
|1.040
|1.066
|-23,55
|
|Çeyrek
|521
|533
|-11,77
|
|Gümüş.Ons
|18,43
|18,47
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,64
|3,64
|-0,02
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|B. Petrol
|55,84
|55,84
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