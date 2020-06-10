Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

İngiliz restoran zinciri 3 bin kişiyi işten çıkaracak

10.06.2020 14:34

Son güncelleme : 10.06.2020 14:46
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny`s, 3 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.



AA

İngiltere'de çok sayıda restoran zincirini bünyesinde bulunduran The  Restaurant Group'tan yapılan açıklamada, Frankie and Benny's adlı restoran  zincirinin 250 restoranından 125'inin kapısına kilit vurulacağı belirtildi.

Frankie and Benny's'de çalışan 3 bin kişinin de işten çıkarılacağı  bildirilen açıklamada, Garfunkel ve Chiquito adlı restoran zincirlerinin de  önümüzdeki dönemde şube kapatma ve işten çıkarmalardan etkilenebileceği  kaydedildi.

İngiliz hükümetinin karantina uygulaması kapsamında, 23 Mart'tan bu  yana sadece süpermarket, büfe ve eczaneler açık olurken, 15 Haziran'dan itibaren  tüm perakende mağazalarının açılması planlanıyor.

İngiltere'de hükümet, yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını  kaybedenlerin sayısının 40 bin 883 olduğunu açıklasa da Ulusal İstatistik Kurumu,  gerçek can kaybının 50 bini geçtiğini duyurdu.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:31109.961
Değişim :  0,66% |  724,89
Açılış :  109.600  
Önceki Kapanış :  109.237  
En Yüksek
110.322 En Düşük
109.392
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGCYO 1,65 1.542.121 % 10,00  
ISBIR 976,60 928.763 % 9,99  
RTALB 24,92 3.796.687 % 9,97  
DAGHL 9,60 2.164.259 % 9,97  
AKCNS 11,26 59.526.473 % 9,96  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6544 8,6978 % 0,38  
Frank 7,1526 7,1957 % 0,48  
Riyal 1,8041 1,8132 % -0,08  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.721 1.721 6,05  
Altın Gr. 375 375 0,68  
Cumhuriyet 2.494 2.532 4,00  
Tam 2.502 2.527 -0,50  
Yarım 1.221 1.231 1,60  
Çeyrek 611 617 0,80  
Gümüş.Ons 17,75 17,80 0,24  
Gümüş Gr. 3,86 3,87 0,04  
B. Petrol 40,31 40,31 -0,87  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru