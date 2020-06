İngiliz restoran zinciri 3 bin kişiyi işten çıkaracak













AA

İngiltere'de çok sayıda restoran zincirini bünyesinde bulunduran The Restaurant Group'tan yapılan açıklamada, Frankie and Benny's adlı restoran zincirinin 250 restoranından 125'inin kapısına kilit vurulacağı belirtildi.Frankie and Benny's'de çalışan 3 bin kişinin de işten çıkarılacağı bildirilen açıklamada, Garfunkel ve Chiquito adlı restoran zincirlerinin de önümüzdeki dönemde şube kapatma ve işten çıkarmalardan etkilenebileceği kaydedildi.İngiliz hükümetinin karantina uygulaması kapsamında, 23 Mart'tan bu yana sadece süpermarket, büfe ve eczaneler açık olurken, 15 Haziran'dan itibaren tüm perakende mağazalarının açılması planlanıyor.İngiltere'de hükümet, yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 40 bin 883 olduğunu açıklasa da Ulusal İstatistik Kurumu, gerçek can kaybının 50 bini geçtiğini duyurdu.