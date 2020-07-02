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İngiltere, Venezuela hükümetine altınlarını geri vermeyecek

02.07.2020 14:20

Son güncelleme : 02.07.2020 14:41
Venezuela hükümetinin İngiltere Merkez Bankası`nın dondurduğu yaklaşık 1 milyar euro değerindeki altın rezervi için açtığı dava reddedildi.



AA

İngiltere Yüksek Mahkemesinin kararında, İngiltere'nin, Nicolas Maduro  yerine "tartışmasız bir biçimde" muhalefet lideri Juan Guaido'yu başkan olarak  tanıdığı belirtildi.

Bu gerekçeyle Maduro hükümetinin talebinin dikkate alınamayacağı  vurgulanarak davanın reddine karar verildi.

Venezuela'nın İngiltere Merkez Bankasındaki altınlarının değerinin 930  milyon euro olduğu tahmin ediliyor.

GUAİDO, REZERVİN İADE EDİLMEMESİNİ İSTEMİŞTİ

Venezuela yönetimi, ilk kez 2018'in sonunda İngiltere Merkez  Bankasından altınları serbest bırakmasını talep etmişti.

Bu talebi reddedilen Maduro hükümeti, altın rezervini yeni tip  corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kullanmak istediğini belirterek,  İngiltere Merkez Bankası aleyhine mayısta dava açmıştı.

Dava dosyasında, altınların bir kısmının satılmasıyla elde edilecek  paranın, başka amaçlarla kullanılmadığından emin olunması için doğrudan Birleşmiş  Milletler Kalkınma Programına (UNDP) aktarılabileceği belirtilmişti.

Kendini başkan ilan eden Guaido, "altınların başka amaçlarla  kullanılacağı" iddiasıyla rezervin iade edilmemesini istemişti.

Devlet Başkanı Maduro'yu görevi bırakmaya zorlamak için yaptırım  uygulayan ABD, bu yaptırımların ihlal edilmemesi konusunda diğer ülkeler, yabancı  bankalar ve şirketleri tehdit etmişti.




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