Venezuela hükümetinin İngiltere Merkez Bankası`nın dondurduğu yaklaşık 1 milyar euro değerindeki altın rezervi için açtığı dava reddedildi.
İngiltere, Venezuela hükümetine altınlarını geri vermeyecek
02.07.2020 14:20
Son güncelleme : 02.07.2020 14:41
AA
İngiltere Yüksek Mahkemesinin kararında, İngiltere'nin, Nicolas Maduro yerine "tartışmasız bir biçimde" muhalefet lideri Juan Guaido'yu başkan olarak tanıdığı belirtildi.
Bu gerekçeyle Maduro hükümetinin talebinin dikkate alınamayacağı vurgulanarak davanın reddine karar verildi.
Venezuela'nın İngiltere Merkez Bankasındaki altınlarının değerinin 930 milyon euro
olduğu tahmin ediliyor.
GUAİDO, REZERVİN İADE EDİLMEMESİNİ İSTEMİŞTİ
Venezuela yönetimi, ilk kez 2018'in sonunda İngiltere Merkez Bankasından altınları serbest bırakmasını talep etmişti.
Bu talebi reddedilen Maduro hükümeti, altın
rezervini yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kullanmak istediğini belirterek, İngiltere Merkez Bankası aleyhine mayısta dava açmıştı.
Dava dosyasında, altınların bir kısmının satılmasıyla elde edilecek paranın, başka amaçlarla kullanılmadığından emin olunması için doğrudan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programına (UNDP) aktarılabileceği belirtilmişti.
Kendini başkan ilan eden Guaido, "altınların başka amaçlarla kullanılacağı" iddiasıyla rezervin iade edilmemesini istemişti.
Devlet Başkanı Maduro'yu görevi bırakmaya zorlamak için yaptırım uygulayan ABD, bu yaptırımların ihlal edilmemesi konusunda diğer ülkeler, yabancı bankalar ve şirketleri tehdit etmişti.
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