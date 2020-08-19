İngiltere`de temmuzda yıllık enflasyon yüzde 1 arttı.
İngiltere`de enflasyon beklentinin üzerinde arttı
19.08.2020 13:15
Son güncelleme : 19.08.2020 13:15
AA
İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, geçen ay Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yıllık bazda yüzde 0,6 olan beklentiyi aşarak yüzde 1 artış kaydetti. Yıllık TÜFE, bir önceki ay yüzde 0,6 seviyesindeydi.
Temmuzda TÜFE aylık bazda ise yüzde 0,4 artış gösterdi.
ONS açıklamasında, geçen ay enflasyonda beklentilerin üzerindeki artışın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dişçilerin ve berberlerin kullandığın kişisel korunma malzemelerinin fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandığı belirtildi.
Açıklamada, her yıl perakende mağazalarında görülen indirimlerin bu yıl yapılmamasının da enflasyondaki artışı desteklediği kaydedildi.
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler12:58
|ARTI
|2,97
|420.617
|% 10,00
|
|MZHLD
|15,84
|142.813
|% 10,00
|
|RTALB
|62,90
|456.027.696
|% 9,97
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|FADE
|6,18
|28.424.249
|% 9,96
|
|GLRYH
|22,10
|142.583.244
|% 9,95
|
|KENT
|2.040,10
|3.870.070
|% -10,00
|
|NIBAS
|21,16
|17.233.480
|% -9,96
|
|DARDL
|11,35
|66.261
|% -9,92
|
|BMELK
|6,56
|248.198
|% -9,89
|
|FRIGO
|31,10
|204.637
|% -7,88
|
|EKGYO
|1,98
|818.708.702
|% 2,06
|
|SISE
|6,09
|783.525.796
|% 2,53
|
|GARAN
|7,22
|588.703.363
|% 1,26
|
|ASELS
|17,89
|501.562.054
|% 1,07
|
|GUSGR
|6,23
|464.728.100
|% 1,63
|
|EKGYO
|1,98
|818.708.702
|% 2,06
|
|SISE
|6,09
|783.525.796
|% 2,53
|
|GARAN
|7,22
|588.703.363
|% 1,26
|
|GUSGR
|6,23
|464.728.100
|% 1,63
|
|MAKTK
|2,63
|196.241.637
|% 3,95
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3765
|7,3790
|% 0,08
|
|Euro
|8,8079
|8,8125
|% 0,09
|
|Sterlin
|9,7290
|9,7778
|% 0,01
|
|Frank
|8,1326
|8,1816
|% 0,13
|
|Riyal
|1,9606
|1,9704
|% 0,07
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.988
|1.989
|-13,53
|
|Altın Gr.
|473
|473
|-1,57
|
|Cumhuriyet
|3.138
|3.186
|-15,00
|
|Tam
|3.125
|3.205
|-2,59
|
|Yarım
|1.511
|1.550
|-1,25
|
|Çeyrek
|758
|775
|-0,62
|
|Gümüş.Ons
|27,44
|27,48
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|-0,01
|
|B. Petrol
|45,09
|45,09
|-0,37
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