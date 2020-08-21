İngiltere`de tüketici güveni değişim göstermedi















GfK Market tarafından hazırlanan Tüketici Güveni göstergesi Ağustos ayında da Temmuz ayında olduğu gibi -27 seviyesinde kalmaya devam etti.

Tüketici güveni Nisan'da -34 seviyesine kadar düşmüştü.

GfK strateji direktörü Joe Staton yaptığı açıklamada, "Tüketiciler gelecek yıla ilişkin kendi finansal durumları konusunda daha güvenliler ancak sıfırdan +1'e yükselmek çok fazla bir şey ifade etmiyor." diye konuştu.