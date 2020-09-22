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İnşaat firmalarının satışları 5`e katlandı

22.09.2020 11:16

Son güncelleme : 22.09.2020 11:19
Türkiye`de inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların brüt satışları, 2010-2019 döneminde yaklaşık 5 katına çıkarak 473,6 milyar liraya ulaştı.



AA

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle hazırlanan "Sektör Bilançoları 2019" araştırması sonuçlarından derlediği verilere göre, inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların brüt satışlarında 10 yıllık dönemde düzenli artış görüldü.

Firmaların toplam brüt satışları 2010'da 96,3 milyar lira seviyesindeyken 2015'te 215 milyar liraya, 2019'da da 473,6 milyar liraya yükseldi.

Söz konusu 10 yılda bu firmalar tarafından yapılan yurt içi brüt satışlar 89,5 milyar liradan 431,8 milyar liraya, yurt dışı satışlar da 4,9 milyar liradan 31,5 milyar liraya ulaştı. Öte yandan gelir tablosunda brüt satışlar kaleminin altında yer alan "diğer gelirler" ise bu dönemde 1,8 milyar liradan 10,3 milyar liraya yükseldi.

Böylece bu firmaların brüt satışları son 10 yılda yaklaşık 5 katına çıkmış oldu. Satışlarda yakalanan ivme, varlık artışlarında da kendini gösterdi. Bu dönemde inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların aktif büyüklükleri 379,5 milyar liradan yüzde 227,8'lik yükselişle 1 trilyon 244 milyar liraya, öz kaynakları da yüzde 243,1 artışla 71,9 milyar liradan 246,8 milyar liraya yükseldi.

Gayrimenkul firmaların satışları da katlandı

Öte yandan inşaat sektörüyle yakından ilişkili olan gayrimenkul faaliyetleri alanındaki firmaların satışlarında da artış görüldü. Bu alanda faaliyet gösteren firmaların satışları 2010-2019 döneminde 4,5 milyar liradan 32,9 milyar liraya yükseldi.

Bu firmalar yurt içi brüt satışları 4,1 milyar liradan 31,1 milyar liraya, yurt dışında yaptıkları satışları da 50 milyon liradan 427 milyon liraya çıkarttı. Satışların altındaki "diğer gelirler" kalemi de bu dönemde 363 milyon liradan 1,4 milyar liraya yükseldi.

Gayrimenkul faaliyetleri alanındaki firmalar aktif büyüklerini artırmayı başardı. Bu dönemde bu firmaların aktif büyüklükleri yaklaşık 6 kat artışla 35,2 milyar liradan 213,4 milyar liraya çıktı.

Bu firmalar 2010-2019 döneminde öz kaynakları da 18,4 milyar liradan 49,3 milyar liraya yükseltti.


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