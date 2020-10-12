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İnşaat maliyet endeksi yükseldi

12.10.2020 10:22

Son güncelleme : 12.10.2020 10:25
İnşaat maliyet endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 2,79, yıllık bazda yüzde 13,04 artış kaydetti.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks ağustosta bir önceki aya göre yüzde 2,79, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,04 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 3,79, işçilik endeksi yüzde 0,75 arttı. Ağustos 2019'a göre ise malzeme endeksinde yüzde 12,51, işçilik endeksinde yüzde 14,16 artış gerçekleşti.

Bina inşaatı maliyet endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 2,60, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 12,73 artış gösterdi. Ağustosta, temmuz ayına göre malzeme endeksinde yüzde 3,55 ve işçilik endeksinde yüzde 0,72 artış kaydedildi.

Yıllık bazda bakıldığında ise malzeme endeksi yüzde 11,97 ve işçilik endeksi yüzde 14,29 yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 3,42, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,11 arttı. Ağustosta bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,57 ve işçilik endeksi yüzde 0,85 artış gösterdi. Geçen yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksinde yüzde 14,29, işçilik endeksinde yüzde 3,68 artış oldu. 


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