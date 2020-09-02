Irak OPEC kısıntısından muafiyet istedi













DHA

Bağdat'ın önümüzdeki üç ay ihracat kısıntılarını uygulayacağını söyleyen Abdul Jabbar, geçen ay yaptığı bir açıklamada da, Irak'ın daha önce, OPEC ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun, üretim kısıntısı anlaşmasında daha önce uygulayamadığı kısıntı açıklarını Ağustos ve Eylül aylarında karşılayacağını söylemişti.

Bu arada, Yakıt ve Enerji Kompleksi Merkezi İletim Departmanı'nın Çaryamba günü açıkladığı verilerine göre, OPEC+ grubunun bileşenlerinden Rusya, toplam petrol üretimini Ağustos ayında yıllık bazda yüzde 12.9 düşürdü.

Buna göre, Rusya'nın Ağustos ayı petrol üretimi 41.7 milyon tona gerilerken, bu yılın başından bu yana yapılan üretim de yüzde 7.3 düşüşle 346 milyon tona geriledi.

Raporda yer alan verilere göre, PJSC Rosneft, PJSC Lukoil ve JSC Gazprom Neft'in yıllık üretimi sırasıyla yüzde 13.7, yüzde 14.8 ve yüzde 12 düştü.