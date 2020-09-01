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Irak`ın petrol ihracatı geriledi

01.09.2020 15:55

Son güncelleme : 01.09.2020 15:55
Ham petrol üretimini azaltma kararı kapsamında Irak`ın petrol ihracatı temmuz ayına oranla ağustos ayında günlük 166 bin varil azalışla yüzde 6 oranında düştü.



AA

Irak Petrol Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, temmuz ayında günlük 2 milyon 763 bin varil olan ihracatın, ağustos ayında 2 milyon 597 bine düştüğü kaydedildi.

Günlük petrol ihracatının ağustos ayında günlük 166 bin varil düşüşle yüzde 6 oranında azaldığına işaret edildi.

Aylık ise temmuz ayında 85 milyon 663 bin varil olan sayısının ağustos ayında 80 milyon 494 bine düştüğü kaydedildi.

Petrol üretimi azaltma kararını uygulamaya başlamadan önce Irak'ın petrol ihracatı günlük 3.3 milyon ile 3.5 milyon varil arasında değişiyordu.

Irak, OPEC grubunun ham petrol üretimini düşürme kararının ardından grup bünyesindeki toplam kesintide ülkenin payına düşen oranı gerçekleştirmek adına geçen ay petrol üretimini günlük 400 bin varil düşürme planını açıklamıştı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nden (OPEC) Nisan ayında yapılan açıklamada, OPEC adıyla bilinen ve 23 ülkenin bulunduğu grubun toplam ham petrol üretimlerini 1 Mayıs'tan 30 Haziran'a kadar günlük 9,7 milyon varil azaltacağı belirtilmişti.

Söz konusu günlük ham petrol üretimi kesinti miktarının 1 Temmuz-31 Aralık arasındaki 6 ay boyunca 7,7 milyon varil olacağı belirtilen açıklamada, 1 Ocak 2020-30 Nisan 2022 arasındaki 16 ay boyunca ise 5,8 milyon varil kısıntıya gidileceği kaydedilmişti. 


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