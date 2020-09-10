İran petrol satış fiyatını düşürdü















Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre İran hafif petrolünün Asyalı müşteriler için Ekim ayı satış fiyatı bir önceki aya göre 1,45 dolar/varil düşürülerek Umman/Dubai petrolünün 0,45 dolar/varil altı olarak belirlendi.