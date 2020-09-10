Suudi Arabistan`ın ardından İran da ekim ayı için petrol satış fiyatını aşağı çekti.
İran petrol satış fiyatını düşürdü
10.09.2020 09:45
Son güncelleme : 10.09.2020 09:47
Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre İran hafif petrolünün Asyalı müşteriler için Ekim ayı satış fiyatı bir önceki aya göre 1,45 dolar/varil düşürülerek Umman/Dubai petrolünün 0,45 dolar/varil altı olarak belirlendi.
18:051.100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
0
En Düşük
0
18:057,4777
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0072
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4900
En Düşük
7,4679
18:058,8564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0186
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,8868
En Düşük
8,8221
18:05468,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,45
|Açılış
|: 468,43
|
|Önceki Kapanış
|: 468,88
|
469,48
En Düşük
467,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARFA
|11,21
|13.876.425
|% 0,00
|
|GOODY
|4,92
|17.757.585
|% 0,00
|
|IPEKE
|12,71
|393.178.444
|% 0,00
|
|INDES
|14,56
|292.887.547
|% 0,00
|
|HUBVC
|18,80
|46.967.366
|% 0,00
|
|GARFA
|11,21
|13.876.425
|% 0,00
|
|GOODY
|4,92
|17.757.585
|% 0,00
|
|IPEKE
|12,71
|393.178.444
|% 0,00
|
|INDES
|14,56
|292.887.547
|% 0,00
|
|HUBVC
|18,80
|46.967.366
|% 0,00
|
|PETKM
|4,51
|3.276.412.829
|% 0,00
|
|TUPRS
|84,85
|1.745.821.759
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,89
|881.685.076
|% 0,00
|
|ODAS
|2,62
|817.778.383
|% 0,00
|
|AFYON
|4,20
|778.634.634
|% 0,00
|
|PETKM
|4,51
|3.276.412.829
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,89
|881.685.076
|% 0,00
|
|ODAS
|2,62
|817.778.383
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,80
|456.325.524
|% 0,00
|
|AKENR
|2,06
|413.206.004
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4753
|7,4777
|% -0,10
|
|Euro
|8,8480
|8,8564
|% 0,21
|
|Sterlin
|9,6948
|9,7434
|% -0,14
|
|Frank
|8,1761
|8,2253
|% -0,02
|
|Riyal
|1,9890
|1,9990
|% -0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.945
|-2,32
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-0,45
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|38,00
|
|Tam
|3.089
|3.168
|30,33
|
|Yarım
|1.493
|1.532
|14,67
|
|Çeyrek
|749
|766
|7,33
|
|Gümüş.Ons
|26,97
|27,01
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,02
|
|B. Petrol
|40,90
|40,90
|0,11
|
Seans Raporu
18:05
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17:58DESA
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