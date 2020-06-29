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İskandinav Hava Yolları 1593 çalışanını işten çıkarttı

29.06.2020 17:03

Son güncelleme : 29.06.2020 17:03
İskandinav Hava Yolları (SAS), Danimarka’da 1593 çalışanını işten çıkarttı.



AA

SAS’ın Danimarka’daki Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Sille  Beck-Hansen, yaptığı açıklamada, şirketin Danimarka bölümünde 176’sı pilot, 684’ü  kabin personeli, 586’sı yer hizmetleri görevlisi, 96'sı teknik ve 51'i idari  olmak üzere toplam 1593 çalışanın işine son verildiğini bildirdi.

Beck-Hansen, yeni tip corona virüsün (Kovid-19) SAS’ı çok şiddetli  etkilediğini ve SAS’ın hayatta kalmak için mücadele verdiğini vurguladı. 

Hava yolu yolcuğuna talebin 2022 yılında artmasını beklediklerini  kaydeden Beck-Hansen, bu nedenle zor bir dönemden geçen şirketin sert bir ekonomik küçülmeye gitmek zorunda kaldığını belirtti.

Beck-Hansen, SAS’ın Norveç ve İsveç’te yapacağı işten çıkarmalar için  prosedürün henüz sonlanmadığını açıkladı.




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