İskandinav Hava Yolları (SAS), Danimarka’da 1593 çalışanını işten çıkarttı.
İskandinav Hava Yolları 1593 çalışanını işten çıkarttı
29.06.2020 17:03
Son güncelleme : 29.06.2020 17:03
AA
SAS’ın Danimarka’daki Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Sille Beck-Hansen, yaptığı açıklamada, şirketin Danimarka bölümünde 176’sı pilot, 684’ü kabin personeli, 586’sı yer hizmetleri görevlisi, 96'sı teknik ve 51'i idari olmak üzere toplam 1593 çalışanın işine son verildiğini bildirdi.
Beck-Hansen, yeni tip corona virüsün (Kovid-19) SAS’ı çok şiddetli etkilediğini ve SAS’ın hayatta kalmak için mücadele verdiğini vurguladı.
Hava yolu yolcuğuna talebin 2022 yılında artmasını beklediklerini kaydeden Beck-Hansen, bu nedenle zor bir dönemden geçen şirketin sert bir ekonomik küçülmeye gitmek zorunda kaldığını belirtti.
Beck-Hansen, SAS’ın Norveç ve İsveç’te yapacağı işten çıkarmalar için prosedürün henüz sonlanmadığını açıkladı.
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|Altın Gr.
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|390
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|2.548
|7,30
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|Tam
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