İşlem hacmi 100 milyar doların altına indi















Buna karşılık, kripto para piyasalarında 350 milyar doları aşan toplam piyasa hacmindeki artış son 24 saatte de sürdü ve Perşembe günü 350.49 milyar dolara ulaştıktan sonra, Cuma günü 351.74 milyar doları buldu.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.14 düşüşle 10,912 dolara inerken, piyasa hacmi de, 201.81 milyar dolarda sabit kaldı.

Toplam 7,081 kripto para biriminin işlem gördüğü 29,171 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 57.4'ünü Bitcoin oluşturuyordu.

Kripto para piyasalarının en yüksek piyasa hacimli 100 birimin 63'ünün değeri son 24 saatlik işlemlerde düşerken, ilk 10 birimin sekiz tanesi düşenler arasındaydı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 0.14 düşüşle 10,912.98 dolar,

2.Ethereum yüzde 0.97 artışla 384.21 dolar,

3.Tether yüzde 0.11 düşüşle 1.00 dolar,

4.XRP yüzde 0.45 düşüşle 0.25 dolar,

5.Polkadot yüzde 1.28 artışla 5.28 dolar,

6.Bitcoin Cash yüzde 0.76 düşüşle 233.20 dolar,

7.Binance Coin yüzde 2.08 düşüşle 27.42 dolar,

8.Chainlink yüzde 1.86 düşüşle 10.85 dolar,

9.Crypto.com Coin yüzde 0.78 düşüşle 0.16 dolar,

10.Litecoin yüzde 0.44 düşüşle 48.54 dolardan işlem görüyordu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun hazırladığı Kripto Para Araştırma Raporu'nda, "Yabancı kripto para birimlerinin yanı sıra Türkiye kendi kripto para birimini kurma yolunda çalışmalar yapmaktadır" denildi ve şu bilgiler verildi:

"Kripto paralara yönelik yasal düzenleme Gelir Vergisi Mevzuatı, Katma Değer Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Elektronik Fon Transferi Mevzuatı ve Kara Para Aklamayla Mücadele Mevzuatı açılarından da değerlendirilip ilişkilendirilebilir.

Kripto paraların yasal bir zemine oturması ve düzenlenmesi konusunda çalışmalar devam etmekle birlikte kripto paraların denetlenmesi ve düzenlenmesi konusunda Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yetkilendirilmesi gündeme gelmiştir.

SPK’nın kripto paralar ile ilgili düzenleme çalışmalarının önümüzdeki dönemde ilgili piyasadaki büyümeyi destekleyeceği düşünülmektedir. Söz konusu çalışmaların tüketici güvenini artırma yönünde olumlu katkılar sağlayacağı da öngörülmektedir."