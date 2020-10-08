İSO Türkiye İhracat İklimi endeksi eylülde 51,9 oldu













AA

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Eylül 2020 dönemi sonuçları açıklandı.

İSO'dan yapılan açıklamaya göre, endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

İmalatçıların ihracat iklimi üst üste üçüncü ay iyileşme gösterdi

Ağustosta 52,4 olarak ölçülen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, eylülde 51,9’a gerilemekle birlikte ihracat pazarlarındaki talep koşullarının güçlendiği yönünde sinyal vermeyi sürdürdü. Böylece, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yol açtığı bozulma döneminin ardından imalatçıların ihracat iklimi üst üste üçüncü ay iyileşme gösterdi.

Açıklamaya göre, birçok ana ihracat pazarında salgın kaynaklı daralmanın ardından toparlanma devam ederken, bazı bölgelerde zayıflamanın yeniden başladığına ilişkin işaretler söz konusuydu. Üçüncü çeyrek sonu itibariyle toparlanma görünümünün devam ettiği pazarlardan biri ABD oldu. Bu ülkede ekonomik aktivite güçlü şekilde arttı ve büyüme genel olarak önceki aya yakın bir tempoda devam etti. Diğer Kuzey Amerika ülkeleri incelendiğinde, Kanada’da imalat üretimi belirgin artış kaydetti ve bu artış Ağustos 2018’den beri en yüksek hızda gerçekleşti. Meksika’da ise imalat sanayi üretimi azalmayı sürdürdü.

Avrupa’da ise salgından dolayı karmaşık bir görünüm söz konusuydu. Türk imalatçılarının en büyük iki ihracat pazarı olan Almanya ve Birleşik Krallık’ta ekonomik aktivite eylül ayında da güçlü şekilde büyümeye devam etti. İtalya’da ise ılımlı bir talep artışı gözlendi. Buna karşılık, Fransa ve İspanya’dan gelen veriler talep koşullarının bozulduğuna işaret etti. Fransa’da ekonomik aktivite son dört ayda ilk kez gerilerken, İspanya’da üretim üst üste ikinci ay azaldı ve düşüş mayıs ayından beri en yüksek oranda gerçekleşti.

Orta Doğu pozitif eğilim sergiledi

Endekse göre, Orta Doğu’da ekonomik aktivite genel olarak pozitif eğilim gösterdi. Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Suudi Arabistan ve Katar’da üretim artışları kaydedildi. Lübnan ise iktisadi faaliyetteki düşüşten olumsuz etkilenmeye devam etti.

Türk imalat sektörü ihracatındaki payı yüzde 3 olan BRIC ülkeleri (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti) içerisinde eylülde en hızlı genişlemeyi kaydeden ekonomi, üretimin altı aylık aranın ardından yeniden büyüme bölgesine geçtiği Hindistan oldu. Brezilya, Rusya ve Çin’in imalat sektörlerinde de (Çin hizmetler sektörü eylül verileri 9 Ekim’de açıklanacak) güçlü iyileşme belirlendi.

"Toparlanmalar, firmaların dış pazarlardaki satışlarını olumlu yönde destekleyecektir"

Açıklamada endekse ilişkin değerlendirmesine yer verilen IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları kaydetti:

"Türk imalat sektörünün ana ihracat pazarlarında devam eden toparlanmalar, firmaların dış pazarlardaki satışlarını olumlu yönde destekleyecektir. Bununla birlikte, bazı bölgelerde bozulmaların yeniden başladığına yönelik işaretler söz konusu. Kovid-19 salgınının yeniden güçlenmesine ilişkin endişeler nedeniyle, 2020’nin geri kalanında ihracat talebinin ne yönde seyredeceğine ilişkin belirsizlik halen oldukça yüksek."