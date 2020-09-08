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İSO Türkiye İhracat İklimi endeksi geriledi

08.09.2020 10:45

Son güncelleme : 08.09.2020 11:02
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi Ağustos`ta 52.4’e geriledi.



DHA

Endekste eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ağustos ayında ihracata yönelik talep koşulları genel olarak iyileşme gösterdi.

"Ancak veriler, toparlanmanın düzensiz ve öngörülemez bir yapıda olduğuna işaret etti.

"Geçen ay iyileşmeye öncülük eden birçok Euro Bölgesi ekonomisinde, Covid-19 vaka sayısındaki artışların yeniden başlamasına paralel olarak toparlanma hız kesti.

"Bu nedenle büyümeyi sürükleyenler ABD ve Birleşik Krallık olurken, ABD’de üretim neredeyse bir buçuk yılın en hızlı artışını kaydetti.

"Gelişmeler, Türk firmalarının ihracat pazarlarındaki talep koşullarında yaşanan sert değişimlerle bir süre daha mücadele etmek zorunda kalacağını gösteriyor."

İSO açıklamasında, "Temmuz'da 53.0 olarak ölçülen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, Ağustos'ta 52.4’e gerilese de, ihracat ikliminde güçlü iyileşmenin sürdüğü yönünde sinyal verdi ve ihracat pazarlarındaki talep koşullarında üst üste ikinci ay iyileşmeye işaret etti" denildi:

"Ağustos'ta genel tablodaki iyileşme görünümüne rağmen, farklı ihracat pazarları arasında ayrışmalar söz konusuydu. Covid-19 kaynaklı krize bağlı olarak bazı ülkeler daralma bölgesinde kalırken bazılarında da henüz yeni başlamış olan toparlanmanın hız kestiği görüldü. Öte yandan, talebin güçlendiği birçok ülke de vardı."

İSO İhracat İklim Endeksi'ndeki gelişmeere ilişkin açıklamada şu konular öne çıktı:

- Dünyanın en büyük ekonomisi olan ve Türk imalat sektörü ihracatından yaklaşık yüzde 5 pay alan ABD’de üretimin Ağustos'ta son 17 ayın en yüksek hızında gerçekleşmesi umut verici bir gelişme oldu.

- Temmuz ayındaki artışlarından ardından Ağustos'ta hem İtalya hem de İspanya’da ekonomik aktivite düşüş kaydetti. Fransa ve Almanya’da ise üretim artışı devam etti ancak bu artışlar önceki aya göre hız kesti.

- Covid-19 kısıtlamalarının ardından üretimin yeniden büyüme bölgesine geçtiği Türk imalat ürünlerinin ikinci en büyük ihracat pazarı Birleşik Krallık’ta güçlü artış sergileyen ekonomik aktivite önceki aya göre de ivme kazandı.

- Rusya’da özel sektörün büyümesi hızlandı ve Ocak 2017’den beri en yüksek oranda gerçekleşti.

- Üretimin üst üste dördüncü ay ve belirgin bir hızla arttığı Çin, Covid-19 kaynaklı krizden güçlü şekilde toparlanan ülkeler arasında yer aldı.

- Diğer BRIC ülkelerinde ise zıt yönde eğilimler gözlendi. Brezilya’da, imalat sanayi üretimindeki güçlü artış sayesinde ekonomik aktivite büyüme bölgesine geri döndü.

- Buna karşılık Hindistan’da üretimde devam eden gerileme trendi beşinci aya ulaştı.

- Ağustos ayında Orta Doğu’daki talep koşulları genel olarak zayıf kaldı. Petrol dışı üretim aktivitesi Suudi Arabistan’da hafif azalırken Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’da ılımlı düzeyde iyileşmeler gerçekleşti.


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