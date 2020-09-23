Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

İspanya ekonomisi ikinci çeyrekte sert daraldı

23.09.2020 17:32

Son güncelleme : 23.09.2020 17:36
İspanya’da ekonomi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle yılın ikinci çeyreğinde yüzde 17,8 daraldı.



AA

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün (INE) nihai verilerine göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 17,8 küçüldü.

İspanya ekonomisi ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre kıyaslandığında ise yüzde 21,5 daraldı.

INE, 31 Temmuz'da öncü verilerle GSYH'nin ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 18,5 ve 2019’un aynı çeyreğine göre ise yüzde 22,1 daraldığını açıklamıştı.

Bugün açıklanan rakamlar İspanyol ekonomisinde 1970 yılından bu yana kaydedilen en büyük "düşüş" olarak tarihe geçti.

Çeyrek bazda ele alındığında, büyümeye olumsuz katkı dış ticaretten geldi. İkinci çeyrekte mal ve hizmet ihracatı yüzde 33,4 düştü. Bu da GSYH üzerinde olumsuz bir etki yaptı. Bu dönemde hane halkının nihai tüketim harcamaları yüzde 20,4 ve genel sabit yatırımlar yüzde 22,1 düşüş gösterdi.

İkinci çeyrekte tarım sektörünün üretimi yüzde 3,6 ve kamu harcamaları yüzde 0,3 arttı. İspanya’da hükümet Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için mart ortasından haziran sonuna kadar Avrupa'nın en katı kısıtlamalarını uygulamak zorunda kalmış ve bu da ekonomide en derin resesyonlardan birini tetiklemişti.

Kovid-19 nedeniyle ülkeler tarafından uygulanan seyahate yönelik kısıtlamaların, turizme bağımlı İspanyol ekonomisinin toparlanmasını baltaladığı belirtiliyor. Buna rağmen, İspanya Ekonomi Bakanlığı, geçen hafta ekonominin üçüncü çeyrekte kısmen toparlandığını ve ekonomik büyümenin yüzden 10'dan fazla olacağını açıkladı.

İspanya, 682 binden fazla Kovid-19 vakası ve 31 bin ölümle Batı Avrupa'da salgından en fazla etkilenen ülkelerden birisi oldu. İspanya Merkez Bankası, ekonominin bu yıl Kovid-19 salgınının etkisiyle yüzde 10,5 ve yüzde 12,6 arasında değişen oranlarda daralmasını öngörürken, gelecek yıl yüzde 4,1 ve yüzde 7,3 genişlemesini bekliyor.


ETİKETLER
İspanyaekonomison haber




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:201.104
Değişim :  0,70% |  7,71
Açılış :  1.101  
Önceki Kapanış :  1.096  
En Yüksek
1.110 En Düşük
1.099
BIST En Aktif Hisseler17:20
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ADESE 2,31 365.874.979 % 10,00  
ACSEL 13,42 3.821.044 % 10,00  
MRSHL 314,60 34.912.558 % 10,00  
ARMDA 81,40 17.617.374 % 10,00  
RODRG 6,38 2.620.922 % 10,00  
daha fazla
17:20 Alış Satış %  
Dolar 7,7012 7,7038 % 0,54  
Euro 8,9846 8,9904 % 0,13  
Sterlin 9,7791 9,8281 % 0,45  
Frank 8,3129 8,3630 % 0,15  
Riyal 2,0471 2,0573 % 0,46  
daha fazla
17:20 Alış Satış %  
Altın Ons 1.874 1.874 -26,08  
Altın Gr. 465 465 -3,51  
Cumhuriyet 3.090 3.140 -36,00  
Tam 3.077 3.153 -38,94  
Yarım 1.487 1.525 -18,84  
Çeyrek 746 763 -9,42  
Gümüş.Ons 23,15 23,18 -1,21  
Gümüş Gr. 5,76 5,77 -0,25  
B. Petrol 41,83 41,83 0,12  
Seans Raporu 17:20
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru