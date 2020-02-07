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İstanbul ihracatçıları yeni yıla ihracat artışıyla başladı

07.02.2020 12:37

Son güncelleme : 07.02.2020 12:37
İstanbul İhracatçı Birlikleri, yeni yılın ilk ayında bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliği ile 655 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.



AA

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) açıklamasına göre, birlik bünyesinde bulunan yedi ihracatçı  birliği ile 2020 yılının ocak ayında 655 milyon dolar tutarında ihracat yaparak,  geçen yılın aynı dönemine kıyasla, yüzde 9,5 ihracat artışı sağladı.

İİB, genel sekreterlikler bazında ihracatını en fazla arttıran ilk beş birliğin arasında yer aldı. İstanbul ihracatçıları, ocak ayında yaklaşık 185 ülke  pazarına ürün sattı.

İİB, yeni yılın ilk ayında, değer bazında en fazla ihracatı 53,5  milyon dolar ile Norveç'e gerçekleştirdi. İİB, Norveç'in ardından değer bazında  en fazla Irak, Almanya, Birleşik Krallık ve Suudi Arabistan'a ihracat yaptı. İİB  tarafından yapılan ihracatta Norveç'e gemi ve yat; Irak'a mobilya, kağıt ve orman  ürünleri, hayvansal mamuller; Almanya'ya ise fındık ve mamulleri ile hububat,  bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri öne çıktı.

İHRACAT RAKAMLARI FARKLI SEKTÖRLERDE ARTIŞ GÖSTERDİ

Öte yandan, İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri  İhracatçıları Birliği (İHBİR), ocak ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre  ihracatını yüzde 7,6 artırarak, yaklaşık 170 milyon dolarlık ihracat yaptı.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ise  yeni yılın ilk ayında 147 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek, ihracatında  geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12.5 artış sağladı.

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği de (GYHİB), 2020'nin  ocak ayında, bir önceki döneme göre ihracatını yüzde 18.4 artırarak yaklaşık 109  milyon dolar tutarında ihracat yaptı ve sektör, ihracatını en yüksek oranla  arttıran sektörlerden biri oldu.

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nin  (İSHİB), Ocak ayında toplam ihracatı 64 milyon dolar oldu.

İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB), ocak  ayında 55,5 milyon dolarlık ihracat yaparken, İstanbul Yaş Meyve Sebze  İhracatçıları Birliği geçen yılın ocak ayına kıyasla yüzde 36 ihracat artışı  sağlayarak 30,5 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB) ise  ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17,5 ihracat artışı  sağladı ve 18 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi.

"YENİ YILA BAŞARILI BİR GİRİŞ YAPTIK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul İhracatçı Birlikleri  Koordinatör Başkanı Muhsin Çakıcı, İstanbul İhracatçı Birlikleri olarak 2020  yılının ilk ayını, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 ihracat artışı ile bitirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin genel ihracat artış oranından daha fazla bir oranda  ihracat artışı gerçekleştirdik. İİB, ocak ayında Genel sekreterlikler bazında  Türkiye'nin en fazla ihracat artışı gerçekleştiren ilk beş ihracatçı birliğinden  biri oldu. Ocak ayında en fazla ihracat Avrupa Birliği ülkelerine yapıldı. Yeni yıla başarılı bir giriş yaptık. Türkiye’nin büyümesine katkıda bulunmak için  dünya pazarlarında yoğun bir şekilde çalışıyoruz ve bunun karşılığını alıyoruz."




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