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`İstanbul’a Finans Merkezi olmak çok yakışacak`

10.06.2020 17:06

Son güncelleme : 10.06.2020 18:24
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek ve yatırım araçlarında enstrüman çeşitliliğini artırmak için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Türkiye sermaye piyasalarının büyüdüğünü ve yatırımcı ailesinin genişlediğini aktaran Berat Albayrak, "Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek, yatırım araçlarımızda enstrüman çeşitliliğini artırmak için çalışmalarımız sürüyor. İstanbul`a `finans merkezi` olmak çok yakışacak." ifadesini kullandı.



AA

Albayrak, Twitter hesabından, AA Finans'ın (@aa_finans) yatırım  fonlarının toplam büyüklüğünün 150 milyar lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek  seviyesine ulaşmasına ilişkin yayımladığı haberi paylaşarak, konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye sermaye piyasalarının büyüdüğünü ve yatırımcı ailesinin genişlediğini aktaran Berat Albayrak, "Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek, yatırım araçlarımızda enstrüman çeşitliliğini artırmak için çalışmalarımız sürüyor. İstanbul'a 'finans merkezi' olmak çok yakışacak." ifadesini kullandı.

Öte yandan Ekonomik  İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Bakanlar Konseyi toplantısına video konferansla katılan Albayrak, Twitter hesabından, "İyileşme Yolu: Alternatif Senaryolar ve  Makroekonomik Politikalar" başlıklı söz konusu toplantıya iştirak ettiğini  bildirerek, şunları ifade etti:

"Türkiye'nin Kovid-19 salgını ve ekonomik etkileri ile mücadelede  uyguladığı politikaları paylaştık. Küresel iş birliği ihtiyacına ilişkin  görüşlerimizi aktardık."







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