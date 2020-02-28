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İşte 28 Şubat altın fiyatları...

28.02.2020 10:07

Son güncelleme : 28.02.2020 10:07
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 328,1 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 533 lira, Cumhuriyet altını da 2.186 liradan satılıyor.



AA

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 327,9 liradan  tamamladı.

Bugüne de değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 328,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 533 lira, Cumhuriyet altını da 2.186 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise bugün Asya piyasalarında yüzde 1.626,8 dolara  kadar geriledikten sonra önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1.635 dolar  seviyesinde dengelendi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Çin dışında da hızla artması ve ekonomide neden olacağı hasar beklentilerinin yükselmesinin yanı  sıra Suriye'ye ilişkin haber akışının altın fiyatları üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Teknik açıdan altının onsunda 1.625-1.650 bandının izleneceğini kaydeden analistler, gram altında ise 320-333 lira bandının takip edileceğini  kaydetti.




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Frank 6,4402 6,4790 % 1,07  
Riyal 1,6615 1,6698 % 0,83  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.632 1.632 -4,85  
Altın Gr. 328 328 1,66  
Cumhuriyet 2.175 2.208 27,00  
Tam 2.165 2.219 29,24  
Yarım 1.046 1.073 14,14  
Çeyrek 525 537 7,08  
Gümüş.Ons 17,18 17,22 -0,45  
Gümüş Gr. 3,45 3,46 -0,06  
B. Petrol 50,24 50,24 -1,49  
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