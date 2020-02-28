Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 328,1 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 533 lira, Cumhuriyet altını da 2.186 liradan satılıyor.
İşte 28 Şubat altın fiyatları...
28.02.2020 10:07
Son güncelleme : 28.02.2020 10:07
AA
Dün altının ons fiyatı ve dolar
kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 327,9 liradan tamamladı.
Bugüne de değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 328,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
533 lira, Cumhuriyet altını da 2.186 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise bugün Asya piyasalarında yüzde 1.626,8 dolara kadar geriledikten sonra önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1.635 dolar seviyesinde dengelendi.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Çin dışında da hızla artması ve ekonomide neden olacağı hasar beklentilerinin yükselmesinin yanı sıra Suriye'ye ilişkin haber akışının altın fiyatları
üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.
Teknik açıdan altının onsunda 1.625-1.650 bandının izleneceğini kaydeden analistler, gram altında ise 320-333 lira bandının takip edileceğini kaydetti.
18:05110.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
0
En Düşük
0
18:056,2420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0416
|Açılış
|: 6,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,2530
En Düşük
6,1998
18:056,8685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0468
|Açılış
|: 6,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,8844
En Düşük
6,8179
18:05328,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 1,83
|Açılış
|: 328,06
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
326,12
BIST En Aktif Hisseler
|OYLUM
|4,68
|4.898.676
|% 61,34
|
|DOKTA
|41,04
|903.592
|% 56,80
|
|HUBVC
|34,20
|20.818.502
|% 41,00
|
|GSDDE
|2,53
|1.279.298
|% 0,00
|
|PNSUT
|12,48
|9.808.056
|% 0,00
|
|BUCIM
|3,66
|3.798.230
|% -4,69
|
|OZBAL
|1,88
|3.868.483
|% -4,07
|
|ODAS
|2,04
|379.215.230
|% 0,00
|
|VKGYO
|2,63
|52.646.558
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,45
|259.961.911
|% 0,00
|
|THYAO
|12,15
|2.817.646.673
|% 0,00
|
|ASELS
|27,98
|1.377.991.922
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,73
|953.127.505
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,29
|580.592.221
|% 0,00
|
|GARAN
|10,19
|579.478.359
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,29
|580.592.221
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,73
|953.127.505
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,47
|392.345.187
|% 0,00
|
|THYAO
|12,15
|2.817.646.673
|% 0,00
|
|ODAS
|2,04
|379.215.230
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0305
|8,0708
|% 0,75
|
|Frank
|6,4402
|6,4790
|% 1,07
|
|Riyal
|1,6615
|1,6698
|% 0,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.632
|1.632
|-4,85
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,66
|
|Cumhuriyet
|2.175
|2.208
|27,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|29,24
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|14,14
|
|Çeyrek
|525
|537
|7,08
|
|Gümüş.Ons
|17,18
|17,22
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|-0,06
|
|B. Petrol
|50,24
|50,24
|-1,49
|