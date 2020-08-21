Altın fiyatları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`ın bugün açıklayacağı `Müjde` haberi öncesi gevşedi. Gram altın dolar kurundaki gevşemenin etkisiyle 461 lira bandından 450 liraya kadar düştü.
İşte altın fiyatlarında son durum
21.08.2020 10:54
Son güncelleme : 21.08.2020 11:15
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki Ankara Sincan'da 400 milyon dolarlık yatırımla Kalyon Holding tarafından kurulan Türkiye'nin ilk yerli güneş paneli fabrikasının açılışında gündem yaratacak açıklamalar yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Müjde' söylemi piyasalarda olumlu karşılandı.
Gram altın 450 liraya kadar geriledi.
Çeyrek altın 730 lira civarında seyrediyor.
Ons altın ise şu dakikalarda 1941 dolardan işlem görüyor.
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11:011.138
En Yüksek
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460,26
En Düşük
449,26
BIST En Aktif Hisseler10:55
|KENT
|2.468,50
|12.182.048
|% 10,00
|
|MRSHL
|148,80
|987.139
|% 9,98
|
|ETILR
|4,15
|232.338
|% 9,79
|
|AVHOL
|1,81
|457.090
|% 9,70
|
|SELGD
|4,36
|593.762
|% 9,27
|
|TGSAS
|7,84
|4.165.016
|% -9,99
|
|TKURU
|72,10
|835.567
|% -9,99
|
|NIBAS
|17,15
|4.133
|% -9,97
|
|FADE
|5,01
|1.174.605
|% -9,89
|
|POLTK
|157,80
|104.306
|% -9,78
|
|PETKM
|4,93
|1.179.981.101
|% 6,02
|
|TUPRS
|94,85
|931.839.301
|% 3,10
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|TKFEN
|15,98
|240.304.654
|% 5,06
|
|ZOREN
|3,10
|213.411.923
|% 6,53
|
|GARAN
|7,22
|200.891.324
|% 1,12
|
|PETKM
|4,93
|1.179.981.101
|% 6,02
|
|SKBNK
|1,58
|131.856.737
|% 2,60
|
|ZOREN
|3,10
|213.411.923
|% 6,53
|
|EKGYO
|2,03
|122.190.949
|% 0,00
|
|AKENR
|2,27
|129.674.785
|% 6,57
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2509
|7,2565
|% -0,56
|
|Euro
|8,5728
|8,5859
|% -0,84
|
|Sterlin
|9,5699
|9,6179
|% -0,48
|
|Frank
|7,9531
|8,0010
|% -0,69
|
|Riyal
|1,9280
|1,9377
|% -0,63
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.940
|-7,58
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-4,70
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.079
|-72,00
|
|Tam
|3.018
|3.095
|-65,80
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|-31,83
|
|Çeyrek
|732
|749
|-15,92
|
|Gümüş.Ons
|27,16
|27,20
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,07
|
|B. Petrol
|44,78
|44,78
|-0,10
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Seans Raporu
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11:04XU100
Endeks 1, 137 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 94 üstünde . İşlem hacmi 5, 502.00 milyon TL de
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11:04TRCAS
Yüzde 7.55 oranında artışla 3.99 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 219, 947 adet işlem
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Yüzde 9.27 oranında artışla 4.36 lira fiyatla işlem gören hissede 136, 184 adet işlem
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11:01DGGYO
Yüzde 8.25 oranında artışla 11.55 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 431, 441 adet işlem
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11:00OZBAL
Yüzde 4.83 oranında artışla 4.56 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 800, 560 adet işlem