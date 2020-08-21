İşte altın fiyatlarında son durum















Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki Ankara Sincan'da 400 milyon dolarlık yatırımla Kalyon Holding tarafından kurulan Türkiye'nin ilk yerli güneş paneli fabrikasının açılışında gündem yaratacak açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Müjde' söylemi piyasalarda olumlu karşılandı.

Gram altın 450 liraya kadar geriledi.

Çeyrek altın 730 lira civarında seyrediyor.

Ons altın ise şu dakikalarda 1941 dolardan işlem görüyor.

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