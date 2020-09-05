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İşte haftanın kazandıranları!

05.09.2020 08:22

Son güncelleme : 05.09.2020 08:25
Borsa İstanbul`da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,29 değer kaybederken, altının gram satış fiyatı yüzde 0,11, dolar/TL yüzde 1,57, euro/TL yüzde 0,85 değer kazandı.



AA

BIST 100 endeksi, en düşük 1.064,42, en yüksek 1.102,38 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,29 azalarak 1.086,32 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,11 kazanımla 462,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,10 artışla 3.064,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 748,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise yatay seyretti.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,57 değer kazanarak 7,4550 liraya, euro da yüzde 0,85 artışla 8,7910 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,21, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,52 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,89 ile kıymetli madenler fonları oldu.


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DENGE 2,86 1.540.144 % 10,00  
KSTUR 85,80 429.742 % 10,00  
PKENT 1.368,80 18.284.789 % 10,00  
MMCAS 2,75 235.059 % 10,00  
YONGA 38,06 1.789.695 % 10,00  
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Altın Ons 1.933 1.934 2,91  
Altın Gr. 462 463 1,30  
Cumhuriyet 3.069 3.115 -8,00  
Tam 3.056 3.134 -1,31  
Yarım 1.477 1.516 -0,63  
Çeyrek 741 758 -0,32  
Gümüş.Ons 26,88 26,95 0,32  
Gümüş Gr. 6,42 6,43 0,06  
B. Petrol 42,34 42,34 -1,73  
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