Borsa İstanbul`da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,86, altının gram satış fiyatı yüzde 4,10, dolar/TL yüzde 1,53, euro/TL yüzde 2,40 değer kazandı.
İşte haftanın kazandıranları!
03.10.2020 07:37
Son güncelleme : 03.10.2020 07:43
AA
BIST 100 endeksi, en düşük 1.112,39, en yüksek 1.155,38 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,86 artarak 1.145,03 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,10 kazanımla 474,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,10 artışla 3.147,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 739,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 769,00 liraya çıktı.
Bu hafta ABD doları yüzde 1,53 değer kazanarak 7,7580 liraya, euro da yüzde 2,40 artarak 9,0890 liraya yükseldi.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,07, bireysel emeklilik fonları da yüzde 1,87 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,68 ile hisse senedi fonları oldu.
18:051.145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,52
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.150
En Düşük
1.138
18:057,7639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0179
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7882
En Düşük
7,7250
18:059,1236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0259
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0950
|
9,1311
En Düşük
9,0459
18:05474,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,45
|Açılış
|: 474,92
|
|Önceki Kapanış
|: 474,51
|
479,41
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DYOBY
|9,02
|142.734.607
|% 10,00
|
|NIBAS
|29,70
|3.257.319
|% 10,00
|
|ALCAR
|143,00
|62.711.239
|% 10,00
|
|MERKO
|14,52
|166.618.522
|% 10,00
|
|MRSHL
|410,30
|15.535.226
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.342,60
|653.704
|% -10,00
|
|TACTR
|13,96
|2.494.303
|% -9,99
|
|TKURU
|838,40
|843.430
|% -9,99
|
|ACSEL
|17,49
|46.919.258
|% -9,98
|
|KSTUR
|178,70
|1.495.898
|% -9,97
|
|SISE
|7,04
|2.548.235.905
|% 1,88
|
|THYAO
|10,62
|2.494.391.801
|% 0,76
|
|GARAN
|7,11
|1.711.118.755
|% -0,14
|
|ASELS
|18,40
|1.291.221.299
|% -0,70
|
|KRDMD
|3,44
|891.525.039
|% 0,88
|
|SKBNK
|1,62
|604.245.636
|% 3,18
|
|SISE
|7,04
|2.548.235.905
|% 1,88
|
|KRDMD
|3,44
|891.525.039
|% 0,88
|
|GARAN
|7,11
|1.711.118.755
|% -0,14
|
|THYAO
|10,62
|2.494.391.801
|% 0,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7593
|7,7639
|% 0,23
|
|Euro
|9,0971
|9,1236
|% 0,28
|
|Sterlin
|10,0250
|10,0753
|% 0,79
|
|Frank
|8,4079
|8,4585
|% 0,16
|
|Riyal
|2,0658
|2,0761
|% 0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.900
|-6,65
|
|Altın Gr.
|475
|475
|0,41
|
|Cumhuriyet
|3.143
|3.190
|0,00
|
|Tam
|3.129
|3.208
|3,37
|
|Yarım
|1.512
|1.552
|1,63
|
|Çeyrek
|758
|776
|0,81
|
|Gümüş.Ons
|23,68
|23,72
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|5,93
|5,94
|0,01
|
|B. Petrol
|39,13
|39,13
|-1,80
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57CMBTN
Yüzde 9.96 oranında artışla 151.30 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 961 adet işlem
-
17:54SONME
Yüzde 6.85 oranında artışla 15.60 lira fiyatla işlem gören hissede 187, 684 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, BIMAS, ASELS
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 1 artarak (% 0.20 ) 1, 049
-
17:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRYAT, KAPLM, BMELK, CMBTN, KERVN, SAYAS, PRKAB, VANGD, MERKO, NIBAS