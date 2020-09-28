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İsviçre ekonomisi ikinci çeyrekte daraldı

28.09.2020 14:21

Son güncelleme : 28.09.2020 14:29
İsviçre ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,3 küçüldü.



AA

İsviçre Devlet Ekonomi Sekreterliği (SECO) verilerine göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 7,3 azaldı.

İsviçre ekonomisi, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 8,3 daraldı. Yüzde 7,3'lük küçülme, kayıtların tutulmaya başlandığı 1980'den bu yana en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.

SECO, 27 Ağustos'ta, öncü verilerle GSYH'nin ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,2 ve 2019'un aynı dönemine kıyasla da yüzde 9,3 azaldığını açıklamıştı.

İkinci çeyrekteki daralmanın revize rakamlarda daha düşük çıkmasında, GSYH hesaplamasında kullanılan metodun farklı olmasının etkisinin bulunduğu kaydedildi.

Ülke ekonomisi, ilk çeyrekte yüzde 2,5 küçülmüştü. SECO, Kovid-19'un yayılmasını önlemek için alınan önlemlerin nispeten erkenden gevşetilmesinin yanı sıra ülke ekonomisindeki sanayi çeşitliliğinin, GSYH'de daha da sert bir düşüşü önlediğini belirtirken, ekonomistler, üçüncü çeyrekte ekonomide güçlü bir genişleme öngörüyor. Ekonomistler, gelecek dönemlerde kriz öncesi seviyeye ulaşılmasını ise olası görmüyor.

SECO, Kovid-19 salgınının etkisiyle İsviçre ekonomisinin bu yıl yüzde 6,2 daralmasını, gelecek yıl ise yüzde 4,9 genişlemesini bekliyor.


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