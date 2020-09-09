İtalyan bankalarında sorunlu krediler azaldı















İtalya MB verilerine göre, bankaların finans dışı şirketlere verdikleri krediler Temmuz'da yüzde 4,4 arttı.

Yerleşiklerin yurt içi devlet tahvili pozisyonları ise Haziran sonundaki 434,3 milyar eurodan 440,9 milyar euroya yükseldi.

Bunların yurt içi bankalarda tuttukları mevduatları ise 2,64 trilyon eurodan 2,51 trilyon euro seviyesine indi.