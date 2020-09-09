İtalyan bankalarındaki sorunlu kredi miktarı Temmuz ayında, Haziran sonundaki 68,79 milyar eurodan 65,21 milyar euro seviyesine indi.
İtalyan bankalarında sorunlu krediler azaldı
09.09.2020 11:41
Son güncelleme : 09.09.2020 11:41
İtalya MB verilerine göre, bankaların finans dışı şirketlere verdikleri krediler Temmuz'da yüzde 4,4 arttı.
Yerleşiklerin yurt içi devlet tahvili pozisyonları ise Haziran sonundaki 434,3 milyar eurodan 440,9 milyar euroya yükseldi.
Bunların yurt içi bankalarda tuttukları mevduatları ise 2,64 trilyon eurodan 2,51 trilyon euro seviyesine indi.
11:251.094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,95
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090
|
1.095
En Düşük
1.087
11:257,4919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0096
|Açılış
|: 7,5030
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4927
En Düşük
7,4760
11:258,8192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0067
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,8288
En Düşük
8,7995
11:25464,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,23
|Açılış
|: 464,60
|
|Önceki Kapanış
|: 464,83
|
465,77
En Düşük
462,93
BIST En Aktif Hisseler11:23
|FMIZP
|88,00
|20.511.192
|% 10,00
|
|COSMO
|3,85
|348.567
|% 10,00
|
|MRSHL
|226,80
|20.263.320
|% 9,99
|
|KONYA
|442,00
|26.167.455
|% 9,98
|
|TKURU
|303,00
|202.707
|% 9,98
|
|DOBUR
|24,30
|14.580
|% -10,00
|
|PKENT
|998,00
|64.870
|% -9,99
|
|LUKSK
|24,18
|2.229.614
|% -9,98
|
|KSTUR
|93,35
|314.123
|% -9,98
|
|TDGYO
|6,55
|7.758.963
|% -8,65
|
|TSPOR
|6,98
|269.457.244
|% 7,22
|
|FENER
|49,22
|261.753.126
|% 9,92
|
|GSRAY
|4,72
|234.843.914
|% 8,51
|
|THYAO
|10,84
|211.400.264
|% 0,56
|
|AFYON
|4,16
|203.760.733
|% 3,48
|
|EKGYO
|1,79
|146.732.709
|% -1,10
|
|ODAS
|2,56
|159.474.615
|% 2,40
|
|VKGYO
|3,50
|175.254.107
|% 4,48
|
|GSRAY
|4,72
|234.843.914
|% 8,51
|
|AFYON
|4,16
|203.760.733
|% 3,48
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4903
|7,4926
|% 0,14
|
|Euro
|8,8165
|8,8196
|% 0,08
|
|Sterlin
|9,6712
|9,7197
|% -0,16
|
|Frank
|8,1301
|8,1791
|% 0,12
|
|Riyal
|1,9906
|2,0006
|% 0,07
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|0,00
|
|Altın Gr.
|465
|465
|0,41
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.117
|-1,00
|
|Tam
|3.060
|3.137
|1,37
|
|Yarım
|1.479
|1.518
|0,66
|
|Çeyrek
|742
|759
|0,33
|
|Gümüş.Ons
|26,68
|26,72
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,01
|
|B. Petrol
|40,41
|40,41
|0,63
|