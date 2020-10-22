İthalatta haksız rekabet tedbirlerine düzenleme













AA

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik yapılan karar, ithalatta haksız rekabet hallerinden dampinge veya sübvansiyona konu ithalatın sebep olduğu zarara karşı bir üretim dalının korunması amacıyla gerçekleştirilecek işlemleri ve alınacak önlemleri kapsıyor.

"Kesin önlemlerin askıya alınması" başlığı altında yönetmeliğe eklenen hükme göre, ithalatta korunma önlemlerine ilişkin mevzuat kapsamında korunma uygulanan bir malın ithalatında yürürlükte bulunan önlemler, korunma tedbirinin yürürlükte kaldığı süreyle sınırlı olmak kaydıyla, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu kararı ve Ticaret Bakanlığı onayıyla kısmen veya tamamen askıya alınabilecek.

Söz konusu kararlar bugünden itibaren ileriye dönük geçerli olacak, daha önce yapılan tahsilatların iadesi talep edilemeyecek.