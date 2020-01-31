Bazı ürünlerin ithalatında uygulanan damping ve sübvansiyona karşı önlemlerin yürürlükte kalma süreleri belirlendi.
İthalatta haksız rekabetin önlenmesi tebliği
31.01.2020 09:02
Son güncelleme : 31.01.2020 09:02
AA
Ticaret Bakanlığı'nın İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, ABD ve Kanada menşeli "yönlendirilmiş lifli levha" ile Çin ve Tayvan menşeli "cırtbant" ve "cırtbant bileşenleri"ne karşı uygulanan dampinge karşı önlemler 13 Kasım 2019 itibarıyla sona erdi.
ABD, Çin, Hindistan, Tayland, Endonezya, Malezya ve İsrail menşeli bazı kağıt, plastik kauçuk, cam, metal
ürünlerle elektrikli makine ve cihazlara yönelik dampinge ve sübvansiyona karşı önlemlerin yürürlükte kalma süreleri de nihai gözden geçirme soruşturması açılmaması durumunda 10 Temmuz ile 18 Kasım arasında belirlenen tarihlerde son bulacak.
Önlemlerin yürürlük sürelerinin bitiminden önce söz konusu ürünlerin yerli üreticileri, "https://www.ticaret.gov.tr/" adresi üzerinden nihai gözden geçirme soruşturması açılması için başvuruda bulunabilecek.
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|PENGD
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|25,68
|8.771.400
|% -20,00
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|7,04
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|% -19,50
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|THYAO
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|9,89
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|% 1,33
|
|KRDMD
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|% -0,71
|
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|% 2,11
|
|ODAS
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|% -4,69
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|KRDMD
|2,81
|573.892.269
|% -0,71
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|EKGYO
|1,66
|276.252.013
|% -0,60
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|TSKB
|1,38
|224.724.047
|% 2,99
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|THYAO
|13,83
|2.048.752.161
|% -1,78
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|Dolar
|0,0000
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|0,0000
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|Sterlin
|7,8079
|7,8471
|% 0,10
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|Frank
|6,1348
|6,1717
|% -0,04
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|Riyal
|1,5890
|1,5970
|% 0,08
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|Altın Ons
|1.572
|1.572
|-5,16
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|Altın Gr.
|302
|302
|-0,70
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|Cumhuriyet
|2.008
|2.038
|16,00
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|Tam
|1.999
|2.049
|17,17
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|Yarım
|966
|991
|8,31
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|Çeyrek
|485
|496
|4,15
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|Gümüş.Ons
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|3,44
|-0,00
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