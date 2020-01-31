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İthalatta haksız rekabetin önlenmesi tebliği

31.01.2020 09:02

Son güncelleme : 31.01.2020 09:02
Bazı ürünlerin ithalatında uygulanan damping ve sübvansiyona karşı önlemlerin yürürlükte kalma süreleri belirlendi.



AA

Ticaret Bakanlığı'nın İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin  Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ABD ve Kanada menşeli "yönlendirilmiş lifli levha" ile Çin  ve Tayvan menşeli "cırtbant" ve "cırtbant bileşenleri"ne karşı uygulanan dampinge karşı önlemler 13 Kasım 2019 itibarıyla sona erdi.

ABD, Çin, Hindistan, Tayland, Endonezya, Malezya ve İsrail menşeli  bazı kağıt, plastik kauçuk, cam, metal ürünlerle elektrikli makine ve cihazlara yönelik dampinge ve sübvansiyona karşı önlemlerin yürürlükte kalma süreleri de  nihai gözden geçirme soruşturması açılmaması durumunda 10 Temmuz ile 18 Kasım  arasında belirlenen tarihlerde son bulacak.

Önlemlerin yürürlük sürelerinin bitiminden önce söz konusu ürünlerin  yerli üreticileri, "https://www.ticaret.gov.tr/" adresi üzerinden nihai gözden geçirme soruşturması açılması için başvuruda bulunabilecek.




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