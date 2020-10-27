Japan Airlines`ın büyük zarar etmesi bekleniyor















Japonya'nın ikinci büyük hava yolu şirketi Japan Airlines'ın 31 Mart 2021'de sona erecek mali yılda yaklaşık 230 milyar yen (2,2 milyar dolar) zarar etmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz mali yılda 43,41 milyar yen kar elde eden Japan Airlines'ın cari mali yılı 226,8 milyar yen zararla kapatacağı tahmin ediliyor.