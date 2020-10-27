Japan Airlines`ın 2,2 milyar dolar zarar etmesi beklendiği öğrenildi.
Japan Airlines`ın büyük zarar etmesi bekleniyor
27.10.2020 07:43
Son güncelleme : 27.10.2020 07:48
Japonya'nın ikinci büyük hava yolu şirketi Japan Airlines'ın 31 Mart 2021'de sona erecek mali yılda yaklaşık 230 milyar yen (2,2 milyar dolar) zarar etmesi bekleniyor.
Geçtiğimiz mali yılda 43,41 milyar yen kar elde eden Japan Airlines'ın cari mali yılı 226,8 milyar yen zararla kapatacağı tahmin ediliyor.
18:051.144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.184
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.184
En Düşük
1.142
18:058,0936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0102
|Açılış
|: 8,0840
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9620
|
8,0980
En Düşük
8,0708
18:059,5773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0251
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,5775
En Düşük
9,5440
18:05494,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 7,20
|Açılış
|: 494,44
|
|Önceki Kapanış
|: 487,20
|
496,51
En Düşük
484,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARTN
|1.362,00
|248.950.127
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,76
|1.405.570
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,63
|2.168.537
|% 10,00
|
|RTALB
|49,52
|264.935.532
|% 10,00
|
|LKMNH
|12,88
|182.203.871
|% 9,99
|
|TEKTU
|1,71
|115.630.601
|% -10,00
|
|TMPOL
|9,18
|4.636.822
|% -10,00
|
|BAGFS
|17,28
|38.364.575
|% -10,00
|
|EUKYO
|3,33
|949.236
|% -10,00
|
|YONGA
|30,78
|1.897.897
|% -10,00
|
|TSKB
|1,92
|3.377.633.620
|% 5,49
|
|ECILC
|7,38
|1.578.660.885
|% 3,22
|
|GARAN
|6,77
|1.168.967.449
|% -4,24
|
|SISE
|6,30
|997.588.428
|% -7,49
|
|FENER
|36,96
|782.732.090
|% -2,63
|
|TSKB
|1,92
|3.377.633.620
|% 5,49
|
|SKBNK
|1,71
|708.301.917
|% -8,56
|
|EKGYO
|1,68
|552.046.826
|% -7,69
|
|KRDMD
|3,33
|741.078.136
|% -4,31
|
|IHLAS
|1,16
|260.047.795
|% -9,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0888
|8,0928
|% 0,12
|
|Euro
|9,5689
|9,5752
|% 0,24
|
|Sterlin
|10,4985
|10,5511
|% 1,31
|
|Frank
|8,8712
|8,9246
|% 1,08
|
|Riyal
|2,1496
|2,1603
|% 1,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|5,75
|
|Altın Gr.
|494
|494
|7,23
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.324
|67,00
|
|Tam
|3.264
|3.345
|54,81
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|26,51
|
|Çeyrek
|791
|809
|13,25
|
|Gümüş.Ons
|24,46
|24,51
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,05
|
|B. Petrol
|41,03
|41,03
|0,20
|