Japon ekonomisi koronavirüs salgınının önüne geçmek için uygulanan olağanüstü halin etkisi ile Nisan-Haziran dönemini kapsayan ikinci çeyrekte tarihinin en büyük daralmasını yaşadı.
Japon ekonomisi Nisan-Haziran döneminde yüzde 27,8 daraldı
17.08.2020 08:00
Son güncelleme : 17.08.2020 08:04
Son 3 çeyrektir daralan Japon ekonomisi, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,8 küçüldü. Beklenti yüzde 27,2 daralma yaşanacağı yönündeydi.
Japonya'da GSYH büyüklüğü 485 trilyon yuan ile 2011 Nisan-Haziran döneminden bu yana görülen en düşük seviyeye indi. İkinci çeyrekte GSYH'nın beklentilerin de üzerinde düşmesinde temel etken, koronavirüse yönelik alınan tedbirlerin etkisi ile tüketimin yüzde 8,2 gibi rekor bir düşüş göstermesi oldu.
Dış talep de GSYH'dan 3,0 puan götürürken, deniz aşırı teslimatlar özellikle otomotiv sektörürün etkisi ile yüzde 18,5 düştü.
Nisan-Haziran döneminde sermaye harcamalarında düşüş ise yüzde 4,2 olan beklentilerin altında yüzde 1,5 seviyesinde gerçekleşti.
Ekonomistler, Japon ekonomisinde üçüncü çeyrekte yaşanacak bir toparlanmanın, koronovirüs vaka sayılarında yeniden artış yaşanmasının tüketici harcamalarını etkilemesine bağlı olarak ılımlı olacağını öngördüklerini de ifade ettiler.
18:051.084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.094
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.096
En Düşük
1.077
18:057,3701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0130
|Açılış
|: 7,4160
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3739
En Düşük
7,3558
18:058,7471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0332
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,7479
En Düşük
8,7054
18:05460,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,74
|Açılış
|: 460,85
|
|Önceki Kapanış
|: 460,11
|
462,50
En Düşük
457,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RTALB
|47,30
|1.099.945.472
|% 10,00
|
|KENT
|2.289,90
|9.152.730
|% 10,00
|
|GLRYH
|16,63
|291.645.204
|% 9,99
|
|BAYRK
|7,27
|13.056.316
|% 9,98
|
|DOKTA
|28,64
|38.469.242
|% 9,98
|
|BURVA
|54,90
|3.417.580
|% -10,00
|
|RALYH
|16,11
|3.464.544
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|83.817.588
|% -9,99
|
|QNBFL
|149,70
|14.969.911
|% -9,98
|
|VKFYO
|8,78
|4.552.684
|% -9,95
|
|EKGYO
|1,93
|1.247.359.381
|% -2,53
|
|RTALB
|47,30
|1.099.945.472
|% 10,00
|
|THYAO
|11,14
|861.412.808
|% 0,00
|
|GARAN
|6,78
|683.869.358
|% -2,16
|
|TUPRS
|78,75
|667.692.230
|% 0,45
|
|EKGYO
|1,93
|1.247.359.381
|% -2,53
|
|SKBNK
|1,47
|282.816.509
|% -1,34
|
|TSKB
|1,09
|188.399.205
|% -2,68
|
|KARSN
|3,03
|502.066.485
|% -7,90
|
|DOHOL
|2,04
|322.523.060
|% 0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3638
|7,3736
|% 0,22
|
|Euro
|8,7301
|8,7514
|% 0,43
|
|Sterlin
|9,6227
|9,6710
|% 0,64
|
|Frank
|8,0781
|8,1267
|% 0,54
|
|Riyal
|1,9609
|1,9707
|% 0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.945
|-0,30
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-0,27
|
|Cumhuriyet
|3.075
|3.122
|31,00
|
|Tam
|3.065
|3.144
|35,04
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|16,95
|
|Çeyrek
|743
|760
|8,48
|
|Gümüş.Ons
|26,41
|26,45
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,01
|
|B. Petrol
|45,12
|45,12
|0,32
|