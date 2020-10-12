`Japonya, dijital para için BOJ yasasını değiştirmeli`















Yamamoto, "Eğer bir dijital para ihracı olması için BOJ'un yetki ve sorumluluklarına ilişkin yasada değişiklik yapılmalı" diye konuştu.

Yamamoto ayrıca, dijital para için BOJ yasasında yapılacak değişikliğin, BOJ'un görevleri arasına istihdam yaratımını da eklemek için iyi bir fırsat olacağını vurguladı.

Yamamoto, "Fed gibi BOJ'a da istihdam yaratımı ve enflasyon görevleri verilmeli. Yeni yasa, yüzde 2 enflasyonun BOJ'u politika hedefi olduğunu da netleştirmeli" diye konuştu.