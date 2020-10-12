Japonya`da iktidardaki Liberal Demokratik Parti`nin önde gelen isimlerinden olan Kozo Yamamoto, Japonya Merkez Bankası`nın dijital para çıkarmak istemesi halinde bankaya ilişkin yasanın değişmesi gerektiğini söyledi.
`Japonya, dijital para için BOJ yasasını değiştirmeli`
12.10.2020 11:38
Son güncelleme : 12.10.2020 11:52
Yamamoto, "Eğer bir dijital para ihracı olması için BOJ'un yetki ve sorumluluklarına ilişkin yasada değişiklik yapılmalı" diye konuştu.
Yamamoto ayrıca, dijital para için BOJ yasasında yapılacak değişikliğin, BOJ'un görevleri arasına istihdam yaratımını da eklemek için iyi bir fırsat olacağını vurguladı.
Yamamoto, "Fed gibi BOJ'a da istihdam yaratımı ve enflasyon görevleri verilmeli. Yeni yasa, yüzde 2 enflasyonun BOJ'u politika hedefi olduğunu da netleştirmeli" diye konuştu.
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