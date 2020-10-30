Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Japonya Havayolları 2020`de kar kaybı bekliyor

30.10.2020 14:43

Son güncelleme : 30.10.2020 14:46
Japonya Havayolları (JAL), mevcut mali yılda 240 ile 270 milyar yen (2,29-2,58 milyar dolar) aralığında net kar kaybı beklediğini açıkladı.



AA

JAL’dan yapılan açıklamada, firmanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde azalan talep sebebiyle 2012’den beri ilk kez zarar açıklamayı beklediği kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası ve iç havayolu seferlerine yönelik talepte salgın sebebiyle keskin düşüş yaşandığı, değişken ve sabit giderlerin azaltılmasında zorluk çekildiği ve firma net gelirlerinde büyük kayıp görüldüğü bildirildi.

Mevcut mali yıl mali dengelerinde, mart-eylül arası dönemde, önceki yılın aynı dönemine kıyasla, uluslararası yolcu oranının yüzde 97,7 ve yerel yolcu oranının yüzde 76,1 düştüğü, bunun sonucunda 161,23 milyar yen (1,54 milyar dolar) net kayıp yaşandığına vurgu yapıldı.

Mart 2021'de sona erecek 2020 mali yılı projeksiyonunda ise 240 ile 270 milyar yen (2,29-2,58 milyar dolar) aralığında net kar kaybı beklendiği hatırlatıldı.

JAL Kıdemli İdari Müdürü Kikuyama Hideki, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 sürecinde maliyet düşürücü önlemlerin genişletileceğini ve 2022’ye kadar yaklaşık 30 yolcu uçağının hizmetten çıkarılacağını kaydetti.


ETİKETLER
japonyahavayollarıkar




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:311.114
Değişim :  -1,14% |  -12,80
Açılış :  1.121  
Önceki Kapanış :  1.127  
En Yüksek
1.121 En Düşük
1.103
BIST En Aktif Hisseler14:31
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KARTN 1.812,80 62.783.341 % 10,00  
IZMDC 23,76 12.417.974 % 10,00  
EUKYO 3,30 726.381 % 10,00  
CASA 36,30 1.488.917 % 10,00  
KONTR 16,19 166.555.049 % 9,99  
daha fazla
14:31 Alış Satış %  
Dolar 8,3357 8,3423 % 0,65  
Euro 9,7298 9,7375 % 0,58  
Sterlin 10,7802 10,8342 % 0,99  
Frank 9,0587 9,1133 % 0,59  
Riyal 2,2152 2,2263 % 0,62  
daha fazla
14:31 Alış Satış %  
Altın Ons 1.875 1.875 6,81  
Altın Gr. 502 502 4,60  
Cumhuriyet 3.325 3.375 25,00  
Tam 3.308 3.393 22,20  
Yarım 1.599 1.641 10,73  
Çeyrek 802 821 5,37  
Gümüş.Ons 23,45 23,48 0,22  
Gümüş Gr. 6,28 6,28 0,09  
B. Petrol 38,36 38,36 0,10  
Seans Raporu 14:31
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru