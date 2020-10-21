Japonya’nın en büyük hava yolu taşımacılarından All Nippon Airways (ANA) mevcut mali yılda 530 milyar yenlik (5 milyar dolar) net zarar beklediğini açıkladı.
Japonya`da All Nippon Airways 5 milyar dolar zarar bekliyor
21.10.2020 09:36
Son güncelleme : 21.10.2020 09:38
AA
ANA grubundan yapılan açıklamaya göre, firma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde azalan talep sebebiyle rekor seviyede net zarar bekliyor.
Firma, uluslararası seferlere yönelik talebin salgın sebebiyle eski seviyesini yakalaması ihtimalinin çok zayıf olduğu mevcut mali yılda 530 milyar yenlik (5 milyar dolar) net zarar öngörüyor.
Japon bankalarından 400 milyar yen (3,8 milyar dolar) seviyesinde ikinci dereceden teminatlı kredi çekilmesini planlayan ANA, işçi sendikalarıyla görüşmelerinde de çalışanlarının yıllık ödemelerinde yüzde 30 kesinti hedefliyor.
Mevcut mali yılın ilk yarısının kar seviyelerini gelecek hafta açıklaması beklenen ANA, mart ayında sona eren önceki mali yılda 27 milyar yen (256 milyon dolar) zarar bildirmişti.
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