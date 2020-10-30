Japonya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu ekonomik şartlarda iş bulma oranı, eylülde son 7 yılın en düşük seviyesine düştü.
Japonya`da iş bulma oranı son 7 yılın en düşük seviyesinde
30.10.2020 07:30
Son güncelleme : 30.10.2020 07:31
Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı verilerine göre, son 9 aydır sürekli düşüş eğilimi gösteren iş bulma oranı Aralık 2013’ten bu yana ilk kez 1,03’e geriledi. Bu oran, iş arayan her 100 kişiye 103 istihdam olacağı anlamına geliyor.
Japonya İçişleri ve İletişim Bakanlığı verilerine göre, ülke genelindeki işsizlik oranı, ağustostaki yüzde 3 seviyesini korudu.
Mevsimsel etkilerden arındırılmamış işsiz sayısı, önceki yılın aynı dönemine göre 420 bin artışla 2,10 milyona çıkarken iş gücüne dahil olanların sayısı 790 bin azalarak 66,89 milyona geriledi.
Kyodo ajansına göre açıklanan son veriler, Kovid-19 salgınının 2020 başı ve ilkbahar aylarında ekonomiye olan kötü etkisinin hafiflediği anlamına geliyor.
12:351.127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.153
En Düşük
1.127
12:358,3184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0301
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1900
|
8,3321
En Düşük
8,2713
12:359,7342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0533
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6650
|
9,7457
En Düşük
9,6423
12:35497,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,15
|Açılış
|: 497,57
|
|Önceki Kapanış
|: 498,51
|
503,26
En Düşük
496,48
BIST En Aktif Hisseler12:35
|VESBE
|30,74
|42.411.432
|% 0,00
|
|TURSG
|5,58
|68.988.828
|% 0,00
|
|PEGYO
|2,70
|5.228.467
|% 0,00
|
|YGYO
|1,08
|54.891.066
|% 0,00
|
|RTALB
|50,30
|225.307.566
|% 0,00
|
|VESBE
|30,74
|42.411.432
|% 0,00
|
|TURSG
|5,58
|68.988.828
|% 0,00
|
|PEGYO
|2,70
|5.228.467
|% 0,00
|
|YGYO
|1,08
|54.891.066
|% 0,00
|
|RTALB
|50,30
|225.307.566
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,98
|1.240.640.962
|% 0,00
|
|TSKB
|2,32
|998.092.065
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,77
|618.060.438
|% 0,00
|
|ASELS
|17,40
|615.271.684
|% 0,00
|
|GARAN
|6,78
|534.564.358
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,98
|1.240.640.962
|% 0,00
|
|TSKB
|2,32
|998.092.065
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,77
|618.060.438
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,14
|214.031.436
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,20
|286.416.617
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3016
|8,3191
|% 0,37
|
|Euro
|9,7014
|9,7410
|% 0,62
|
|Sterlin
|10,6763
|10,7298
|% -0,14
|
|Frank
|9,0074
|9,0616
|% -0,31
|
|Riyal
|2,2021
|2,2131
|% 0,29
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|8,90
|
|Altın Gr.
|497
|498
|-0,94
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-18,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|-15,25
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|-7,37
|
|Çeyrek
|797
|815
|-3,69
|
|Gümüş.Ons
|23,51
|23,55
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,10
|
|B. Petrol
|38,45
|38,45
|0,19
|
Seans Raporu
12:35
daha fazla
-
17:57
POLHO, IDEAS, SKBNK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
ATSYH, VESBE, OLMIP değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:42
CASA, OZRDN, ECZYT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:42
OLMIP, BALAT, ISBIR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:27
ETYAT, ISGSY, FORMT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında