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Japonya`dan finansal kurumlara uyarı!

22.10.2020 12:34

Son güncelleme : 22.10.2020 13:12
Japonya Merkez Bankası (BoJ) Finansal Sistem Raporu`nda, ekonomik toparlanmanın hızında sürekli durgunlaşma ve finansal piyasalarda önemli düzeltme olması durumunda, finansal kurumların sağlamlığında bir bozulma oluşabileceği uyarısında bulunularak, "Hızlı likidite desteğinin sağlanmasının yanı sıra borçların sürdürülebilirliğinin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi giderek daha önemli hale gelecek." ifadeleri kullanıldı.



AA

BoJ'un, Japonya finansal sisteminin istikrarına ilişkin değerlendirmeler, gelecek dönem riskleri ve uyarılardan oluşan ekim ayı Finansal Sistem Raporu yayımlandı.

Raporda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yurt içi ve yurt dışı ekonomik ve finansal faaliyetler üzerinde önemli bir etkiye sahip olmaya devam ettiği belirtilerek, Japonya'nın finansal sisteminin genel olarak istikrarını koruduğu vurgulandı.

Japon hükümeti ve BoJ'un, ekonomik faaliyeti desteklemek ve mali piyasaların işleyişini sürdürmek için büyük ölçekli mali ve para politikası önlemlerini hızla uygulamaya koyduğu anımsatılan raporda, finansal kurumları ekonomik faaliyeti desteklemek için gerekli fonları sorunsuz bir şekilde sağlamaya teşvik etmek için esnek önlemler alındığı kaydedildi.

Raporda, finansal piyasaların belirsizliğe duyarlı kalmalarına rağmen genel olarak istikrar kazanmaya başladığına işaret edilerek, "İleriye dönük ekonomik toparlanmanın çok ılımlı kaldığı durumda bile Japonya'nın finansal sisteminin oldukça sağlam kalması muhtemel. Bununla birlikte, Kovid-19'un yayılımına dair gelişmeler ve bunun yurt içi ve yurt dışı ekonomiler üzerindeki etkileri önemli ölçüde belirsizlikler doğuruyor." değerlendirmelerine yer verildi.

Ekonomik toparlanmanın hızında sürekli durgunlaşma ve finansal piyasalarda önemli düzeltme olması durumunda, finansal kurumların sağlamlığında bir bozulma oluşabileceği uyarısında bulunulan raporda, şunlar kaydedildi:

"Böyle bir durum reel ekonomide daha fazla aşağı yönlü baskıya neden olabilir. Bu nedenle de şu 3 riske özellikle dikkati çekmek gerek. Makro ihtiyati perspektiften bakıldığında, bu risklere hazırlıklı olmak ve finansal sistemin istikrarını ve finansal aracılığın sorunsuz işlemesini sağlamak için elden gelenin en iyisini yapmak önemlidir. Bu risklerden ilki yurt içi ve yurt dışı kredi maliyetlerindeki artış, ikincisi finansal piyasalardaki önemli düzeltmeler nedeniyle menkul kıymet yatırımlarının kayıp ya da kazançlarında bozulma, üçüncüsü ise yabancı para fonlama piyasalarının özellikle ABD doları için sıkılaşması nedeniyle döviz fonlamasının istikrarsızlaşmasıdır."

"Durgunluğun devam etmesi borç ödeme kabiliyetini azaltacak"

Japonya'da son yıllarda firmaların hem sermaye hem de nakit rezervleri açısından finansal temellerini güçlendirdiği aktarılan raporda, bu durumun temerrütlerde artış yaşanmasını bir süre engelleyeceği ifade edildi.

Buna karşın ekonomik durgunluğun devam etmesinin firmaların borçlarını geri ödeme kabiliyetini azalacağı vurgulanan raporda, "Bu kapsamda özellikle Kovid-19 öncesi kırılganlıkların biriktiği boç verme alanlarına dikkat edilmelidir. Bu alanları sıralayacak olursak, ilki düşük getirili orta riskli firmalar, ikincisi emlak sektörü ve üçüncüsü büyük ölçekli birleşme ve satın lama anlaşmalarıyla ilgili yüksek kaldıraçlı projelerdir." denildi.

Raporda, yurt dışı ekonomilerdeki mevcut gerilemenin 2008 küresel ekonomik kriz dönemine kıyasla daha şiddetli olduğuna işaret edilerek, "Bu durum göz önüne alındığında dikkatli risk yönetimi şart." uyarısında bulunuldu.

BoJ'un aksiyonları açısından zorluklara da değinilen raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Finansal kurumların önündeki en büyük zorluk, finansal sağlamlıklarını ve risk almalarını dengeleyerek finansal aracılık işlevlerini sorunsuz bir şekilde yerine getirmektir. Hızlı likidite desteğinin sağlanmasının yanı sıra, borçların sürdürülebilirliğinin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi giderek daha önemli hale gelecektir. Japon hükümeti ve yabancı dışı finans otoriteleri ile yakın işbirliği içinde çalışarak finansal sistem istikrarını ve finansal kurumların sorunsuz işlemesini sağlamak için çaba gösterecek. Orta ve uzun vadeli bir bakış açısıyla, BoJ, finansal sistem için kurumsal çerçeveler hazırlayarak ve dijital dönüşümü kolaylaştıracak tedbirler alarak finansal kuruluşların girişimlerini aktif olarak destekleyecektir."


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