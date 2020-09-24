Japonya`da mağaza satışları 2019 Eylül ayından bu yana düşüşünü sürdürüyor.
Japonya`nın mağaza satışları düşüyor
24.09.2020 08:41
Son güncelleme : 24.09.2020 09:01
Japonya Mağazalar Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, satışlar Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre %22,0 düşüşle 323,1 milyar yen seviyesinde kaldı.
Aynı dönemde başkent Tokyo'da satışlar %29,1 düşüşle 81,99 milyar yen olarak gerçekleşti. Koronavirüs salgınının etkisiyle Nisan ayında ulusal satışlar %72,8, Tokyo bölgesi satışları %76,1 ile rekor düşüş göstermişti.
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|INFO
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|53.930.608
|% 10,00
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|ADESE
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|483.304.336
|% 10,00
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|MRSHL
|314,60
|35.981.254
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.357,10
|1.767.825
|% 10,00
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|ACSEL
|13,42
|3.834.330
|% 10,00
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|MEGAP
|12,60
|13.776.822
|% -10,00
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|MEGAP
|12,60
|13.776.822
|% -10,00
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|IDEAS
|7,92
|3.107.222
|% -10,00
|
|YONGA
|48,16
|2.568.565
|% -9,98
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|TLMAN
|28,14
|25.246.925
|% -9,98
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|SISE
|6,79
|2.177.499.276
|% 1,49
|
|PETKM
|4,17
|1.315.180.672
|% -1,42
|
|KRDMD
|3,29
|1.114.598.180
|% 0,30
|
|GARAN
|6,58
|646.018.539
|% 1,70
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|AVOD
|4,54
|531.123.316
|% 7,08
|
|KRDMD
|3,29
|1.114.598.180
|% 0,30
|
|SISE
|6,79
|2.177.499.276
|% 1,49
|
|PETKM
|4,17
|1.315.180.672
|% -1,42
|
|ADESE
|2,31
|483.304.336
|% 10,00
|
|IHLAS
|1,07
|202.734.596
|% 0,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6991
|7,7046
|% 0,05
|
|Euro
|8,9801
|8,9953
|% 0,21
|
|Sterlin
|9,7559
|9,8048
|% -0,20
|
|Frank
|8,3054
|8,3554
|% -0,01
|
|Riyal
|2,0470
|2,0573
|% -0,04
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.852
|-12,03
|
|Altın Gr.
|459
|459
|-2,97
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|-49,00
|
|Tam
|3.069
|3.146
|-46,31
|
|Yarım
|1.484
|1.522
|-22,40
|
|Çeyrek
|744
|761
|-11,20
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,96
|-0,83
|
|Gümüş Gr.
|5,40
|5,41
|-0,24
|
|B. Petrol
|41,55
|41,55
|-0,22
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