Japonya`nın mağaza satışları düşüyor















Japonya Mağazalar Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, satışlar Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre %22,0 düşüşle 323,1 milyar yen seviyesinde kaldı.

Aynı dönemde başkent Tokyo'da satışlar %29,1 düşüşle 81,99 milyar yen olarak gerçekleşti. Koronavirüs salgınının etkisiyle Nisan ayında ulusal satışlar %72,8, Tokyo bölgesi satışları %76,1 ile rekor düşüş göstermişti.