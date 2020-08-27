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Jeff Bezos`un serveti 200 milyar doları geçti

27.08.2020 10:47

Son güncelleme : 27.08.2020 11:03
Jeff Bezos`un serveti, dün rekor kıran Nasdaq borsasında değeri yaklaşık yüzde 3 artan Amazon hisseleri sayesinde 205 milyar dolara kadar ulaştı ve dünyada serveti 200 milyar doları aşan ilk kişi unvanını aldı.



Jeff Bezos'un serveti bir günde 5 milyar doların üzerinde artarken, 56 yaşındaki milyarder tarihte 200 milyar dolar seviyesini aşan ilk zengin oldu.

Jeff Bezos'un servetinin yüzde 90'ını oluşturan Amazon hisselerinin sene başından bu yana yüzde 80 artması Jeff Bezos'un servetindeki 115 milyar dolarlık büyümenin ana kaynağı. Bezos'un geçen sene boşandığı eşi Mackenzie Scott'a devrettiği 38 milyar dolarlık hisseler de 63 milyar dolara ulaşırken; Mackenzie Scott, L'Oreal'in mirasçısı Françoise Bettencourt Meyers'in ardından dünyanın en zengin kadını ve 14. zengini konumunda.

Nasdaq'ın dün kırdığı rekor sayesinde ilk 5 içindeki diğer büyük milyarderler Zuckerberg ve Elon Musk da bir günde servetine 5 milyar doların üzerinde servet kattı. Musk, 100 milyar doları geçerken Facebook'un kurucusu Zuckerberg ise 115 milyar doları geçti.


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