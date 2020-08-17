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JLR, Tata Steel ile hükümetin kurtarma görüşmeleri sona erdi

17.08.2020 14:43

Son güncelleme : 17.08.2020 14:44
Jaguar Land Rover (JLR), Tata Steel ve Birleşik Krallık hükümeti arasında pandeminin etkisini hafifletmek için önerilen bir kurtarma planı ile ilgili görüşmeler başarısızlıkla sona erdi.



DHA

Financial Times'ın haberine göre, Birleşik Krallık hükümetinin Birch Projesi adı verilen ve stratejik öneme sahip şirketleri kurtarmayı ve desteklemeyi hedefleyen plan kapsamında yürütülen görüşmeler, JLR'nin "vergi mükellefi desteğine hak kazanmayı temel alan koşulları karşılamaması nedeniyle" sona erdirildi.

JLR'nin ana şirketi Tata Group şirketlerinden Tata Steel'den yapılan açıklamada, "Birleşik Krallık hükümeti ile potansiyel destek alanları konusunda devam eden ve yapıcı görüşmelerde bulunduğu" belirtildi.

Yıllık maliyet azaltma hedefini 1.0 milyar sterlin daha artırarak 2.5 milyar sterline yükselten JLR'nin, dünya genelindeki fabrikalarının yüzde 98'i üretime yeniden başladı.


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