Johnson & Johnson, Momenta Pharmaceuticals`ı satın alacak















Yapılacak bu satın alma J&J'nin bağlı ortaklığı Janssen Pharmaceutica'nın immün aracılı hastalık araştırmaları alanındaki pozisyonunu güçlendirecek.

J&J Başkan Yadımcısı Jennifer Taubert yaptığı açıklamada, yapılacak bu satın almanın J&J'nun araştırma ve geliştirme alanındaki güçlü yanını, Momenta'nı ticaret ve tedarik zinciri kabiliyetleri ile bir araya getirerek hasta odaklı tedavide daha da gelişme sağlanmasına imkan vereceğini vurguladı.