Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Johnson & Johnson, Momenta Pharmaceuticals`ı satın alacak

19.08.2020 15:52

Son güncelleme : 19.08.2020 15:53
Johnson & Johnson, Momenta Pharmaceuticals`ı 6,5 milyar dolara satın alacağını duyurdu.



Yapılacak bu satın alma J&J'nin bağlı ortaklığı Janssen Pharmaceutica'nın immün aracılı hastalık araştırmaları alanındaki pozisyonunu güçlendirecek.

J&J Başkan Yadımcısı Jennifer Taubert yaptığı açıklamada, yapılacak bu satın almanın J&J'nun araştırma ve geliştirme alanındaki güçlü yanını, Momenta'nı ticaret ve tedarik zinciri kabiliyetleri ile bir araya getirerek hasta odaklı tedavide daha da gelişme sağlanmasına imkan vereceğini vurguladı.


ETİKETLER
Johnson & JohnsonMomenta Pharmaceuticalssatın alma




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:371.103
Değişim :  0,93% |  10,12
Açılış :  1.099  
Önceki Kapanış :  1.092  
En Yüksek
1.107 En Düşük
1.099
BIST En Aktif Hisseler15:35
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
POLTK 176,00 171.163 % 10,00  
ARTI 2,97 1.156.990 % 10,00  
MZHLD 15,84 269.549 % 10,00  
EPLAS 15,96 132.130 % 9,99  
DGGYO 9,70 6.297.420 % 9,98  
daha fazla
15:35 Alış Satış %  
Dolar 7,3430 7,3494 % -0,32  
Euro 8,7634 8,7736 % -0,36  
Sterlin 9,6840 9,7325 % -0,45  
Frank 8,0795 8,1282 % -0,52  
Riyal 1,9542 1,9640 % -0,26  
daha fazla
15:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.991 1.991 -11,47  
Altın Gr. 470 470 -4,12  
Cumhuriyet 3.130 3.177 -24,00  
Tam 3.116 3.195 -11,93  
Yarım 1.506 1.546 -5,78  
Çeyrek 755 773 -2,88  
Gümüş.Ons 27,49 27,52 -0,16  
Gümüş Gr. 6,47 6,48 -0,08  
B. Petrol 45,09 45,09 -0,37  
Seans Raporu 15:35
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru