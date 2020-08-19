Johnson & Johnson, Momenta Pharmaceuticals`ı 6,5 milyar dolara satın alacağını duyurdu.
Johnson & Johnson, Momenta Pharmaceuticals`ı satın alacak
19.08.2020 15:52
Son güncelleme : 19.08.2020 15:53
Yapılacak bu satın alma J&J'nin bağlı ortaklığı Janssen Pharmaceutica'nın immün aracılı hastalık araştırmaları alanındaki pozisyonunu güçlendirecek.
J&J Başkan Yadımcısı Jennifer Taubert yaptığı açıklamada, yapılacak bu satın almanın J&J'nun araştırma ve geliştirme alanındaki güçlü yanını, Momenta'nı ticaret ve tedarik zinciri kabiliyetleri ile bir araya getirerek hasta odaklı tedavide daha da gelişme sağlanmasına imkan vereceğini vurguladı.
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|DGGYO
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|KENT
|2.040,10
|10.041.372
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|NIBAS
|21,16
|17.551.980
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|BURVA
|59,75
|2.056.999
|% -9,95
|
|BMELK
|6,56
|381.379
|% -9,89
|
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|31,12
|734.797
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|EKGYO
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|SISE
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|GARAN
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|
|ASELS
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|
|GUSGR
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|
|AKBNK
|5,06
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|
|ASELS
|17,84
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|% 0,79
|
|AKENR
|1,81
|62.526.353
|% 2,26
|
|AFYON
|4,08
|58.641.960
|% 0,99
|
|BSOKE
|1,62
|22.984.983
|% 0,00
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|Satış
|%
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|7,3494
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|
|Euro
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|8,7736
|% -0,36
|
|Sterlin
|9,6840
|9,7325
|% -0,45
|
|Frank
|8,0795
|8,1282
|% -0,52
|
|Riyal
|1,9542
|1,9640
|% -0,26
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|15:35
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
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|1.991
|-11,47
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|Altın Gr.
|470
|470
|-4,12
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|Cumhuriyet
|3.130
|3.177
|-24,00
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|Tam
|3.116
|3.195
|-11,93
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|Yarım
|1.506
|1.546
|-5,78
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|Çeyrek
|755
|773
|-2,88
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|Gümüş.Ons
|27,49
|27,52
|-0,16
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|Gümüş Gr.
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|6,48
|-0,08
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|B. Petrol
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|45,09
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