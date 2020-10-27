JPMorgan Chase, dijital para konusunda gözlerden uzakta bir çok adım atmaya devam ederken, blokzincir ve dijital para yönündeki çabalarını yönetecek yeni bir şirket kurdu.
JPMorgan, blokzincir projeleri için bir şirket kurdu
27.10.2020 15:18
Son güncelleme : 27.10.2020 15:19
JPMorgan'ın toptan ödemeler bölümünün global başkanı Takis Georgakopoulos yaptığı açıklamada, yeni kurulan şirketin adını Onyx olarak duyurdu.
Onyx, 100'den fazla personel ile faaliyet gösterecek ve blokzincir teknolojisinin ticarileştirilmesine doğru giden dönemde gerçek bir işe dönüşebilecek araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunacak.
CB Insights'ın verilerine göre geçen yıl blokzincir start-uplarına sağlanan girişim sermayesi miktarı yüzde 35 artışla 2,79 milyar dolar oldu.
15:031.155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 10,46
|Açılış
|: 1.144
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|Önceki Kapanış
|: 1.144
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1.155
En Düşük
1.134
15:038,1513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0679
|Açılış
|: 8,1470
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0840
|
8,1649
En Düşük
8,0708
15:039,6513
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0991
|Açılış
|: 9,6150
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|Önceki Kapanış
|: 9,5300
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9,6513
En Düşük
9,5440
15:03498,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,90
|Açılış
|: 498,34
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|Önceki Kapanış
|: 494,44
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498,91
En Düşük
493,67
BIST En Aktif Hisseler15:03
|KARTN
|1.498,20
|103.033.928
|% 10,00
|
|KLNMA
|71,50
|20.999.490
|% 10,00
|
|OSMEN
|22,00
|464.516
|% 10,00
|
|CEMTS
|14,64
|132.073.054
|% 9,99
|
|ESEN
|18,29
|152.575.615
|% 9,98
|
|POLTK
|380,70
|508.235
|% -10,00
|
|YAPRK
|36,06
|1.091.757
|% -9,99
|
|CASA
|29,36
|314.622
|% -9,99
|
|DAGHL
|16,04
|736.621
|% -9,99
|
|SODSN
|22,18
|406.803
|% -9,98
|
|TSKB
|2,01
|1.387.116.145
|% 4,69
|
|GARAN
|6,91
|703.504.518
|% 2,07
|
|SISE
|6,45
|673.248.548
|% 2,38
|
|KRDMD
|3,34
|511.746.716
|% 0,30
|
|ECILC
|7,20
|483.257.092
|% -2,44
|
|TSKB
|2,01
|1.387.116.145
|% 4,69
|
|SKBNK
|1,83
|465.927.616
|% 7,02
|
|EKGYO
|1,73
|392.313.729
|% 2,98
|
|ODAS
|3,02
|454.683.846
|% 4,14
|
|KRDMD
|3,34
|511.746.716
|% 0,30
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1465
|8,1513
|% 0,84
|
|Euro
|9,6425
|9,6513
|% 1,04
|
|Sterlin
|10,5994
|10,6526
|% 0,98
|
|Frank
|8,9378
|8,9916
|% 0,78
|
|Riyal
|2,1648
|2,1757
|% 0,73
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|0,77
|
|Altın Gr.
|498
|498
|3,79
|
|Cumhuriyet
|3.298
|3.348
|24,00
|
|Tam
|3.280
|3.363
|18,04
|
|Yarım
|1.585
|1.627
|8,73
|
|Çeyrek
|795
|813
|4,37
|
|Gümüş.Ons
|24,34
|24,39
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,07
|
|B. Petrol
|41,20
|41,20
|0,37
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