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JPMorgan, blokzincir projeleri için bir şirket kurdu

27.10.2020 15:18

Son güncelleme : 27.10.2020 15:19
JPMorgan Chase, dijital para konusunda gözlerden uzakta bir çok adım atmaya devam ederken, blokzincir ve dijital para yönündeki çabalarını yönetecek yeni bir şirket kurdu.



JPMorgan'ın toptan ödemeler bölümünün global başkanı Takis Georgakopoulos yaptığı açıklamada, yeni kurulan şirketin adını Onyx olarak duyurdu.

Onyx, 100'den fazla personel ile faaliyet gösterecek ve blokzincir teknolojisinin ticarileştirilmesine doğru giden dönemde gerçek bir işe dönüşebilecek araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunacak.

CB Insights'ın verilerine göre geçen yıl blokzincir start-uplarına sağlanan girişim sermayesi miktarı yüzde 35 artışla 2,79 milyar dolar oldu.


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