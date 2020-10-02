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JPMorgan gelişmekte olan piyasalardaki pozisyonlarını azaltıyor

02.10.2020 14:17

Son güncelleme : 02.10.2020 14:19
JPMorgan, ABD seçimleri yaklaşırken gelişmekte olan piyasalardaki pozisyonlarını azaltmaya başladı.



JPMorgan bugün yaptığı açıklamada, ABD'de başkanlık seçimlerinin yaklaşması ile birlikte bazı gelişmekte olan piyasa varlıklarındaki risklerini azaltmaya başladıklarını bildirdi.

Banka, ABD Başkanı Trump'ın yapılacak seçimleri kazanması halinde Çin Yuanı'nın beklenenden daha az zayıflayacağı değerlendirmesinin de bu varlık satışında etkili olduğunu vurguladı.

Gelişmekte olan piyasalardaki pozisyonların azaltılmakta olduğunu vadeden JPMorgan, yatırımcıların yüksek getirili tahvillerden düşük  getirili tahvillere geçmelerinin beklendiğini de ifade etti.


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